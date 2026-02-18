Kalinić: Karan je izbor patriotskog i samosvjesnog dijela srpskog naroda

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izbor je značajnog dijela srpskog naroda, patriotskog i samosvjesnog, kojem je prekipjelo zbog zapadnjačkog intervencionizma i bošnjačkog unitarističkog mešetarenja po Srpskoj, izjavio je Srni nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Kalinić.

Kalinić je istakao da je ovaj, toliko puta ponavljani, izborni cirkus okončan na žalost mnogih i unutar i izvan BiH čistom pobjedom istinske narodne volje.

Društvo Bingo kroz projekat „Odvažne i hrabre“ ponovo izdvaja 50.000 KM za poduzetnice širom BiH

- Nemojmo imati iluzija da će pritisci na Republiku Srpsku i njena destabilizacija sada prestati preko noći - upozorio je Kalinić.

Kalinić je naveo da je zato važno ono što je Karan u inauguralnom govoru naglasio - da se sve do regularnih oktobarskih opštih izbora osigura kontinuitet odbrane Republike Srpske, njenih institucija i imovine, njena dalja međunarodna afirmacija i zaštita, kapitalizujući ono što je rukovodstvo Srpske predvođeno Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović do sada uspjelo.

Prema njegovim riječima, u tom pogledu izuzetno je važna sinergija u radu predsjednika Republike, Narodne skupštine i Vlade Republike Srpske.

Nauka i tehnologija Meta najavila veliku promjenu od aprila, jedna grupa posebno pogođena

- Ne bi se smjelo dozvoliti paralisanje političkog i institucionalnog života jer će nas to uvesti u brojne nevolje od kojih bi ekonomske i socijalne, kao što su redovne plate, penzije, socijalna davanja i drugo, došle do najvećeg izražaja - rekao je Kalinić.

On smatra da bi imperativ i za novog predsjednika trebao da bude odlazak u narod bez obzira kako su ljudi glasali, te sagledavanje i nastojanje da se životni problemi običnih ljudi brže rješavaju - od oživljavanja privrednih aktivnosti, zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja, prije svega mladih i školovanih do bolje zdravstvene njege.

Kalinić je ocijenio da je u tom pogledu svaki dio Republike Srpske, od sjevera do juga, od zapada do istoka podjednako važan za opstanak i stabilnost Republike.

Svijet Pooštrene kazne za zlostavljanje djece: Evo koliko će robijati pedofili koji vrebaju po internetu

- A stara izreka `u pobjedi se ne uzvisi, u porazu se ne unizi` trebalo bi da i danas važi i za vlast i za poraženu srpsku probosansku opoziciju. Jedan smo narod i drugu zemlju nemamo - zaključio je Kalinić.

Novi predsjednik Republike Srpske Siniša Karan položio je juče svečanu zakletvu u Narodnoj skupštini.