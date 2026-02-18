Logo
Large banner

Andrija Milošević žrtva prevare: ''Nemam nikakve veze sa tim''

Izvor:

Telegraf

18.02.2026

13:18

Komentari:

0
Андрија Милошевић жртва преваре: ''Немам никакве везе са тим''

Glumac Andrija Milošević suočio se sa vrlo neprijatnom situacijom, o čemu je izvjestio svoje pratioce.

On je apelovao na sve da obrate pažnju i pripaze, budući da se našao kao žrtva prevare.

novcanik siromastvo pixabay

Region

Hrvat mislio da ulaže u zlato, pa ostao bez ušteđevine

- Chiken road je prevara. Koriste moj lik za promociju, a ja nemam nikakve veze sa tim. Molim vas obratite pažnju - napisao je Andrija.

Milošević je rekao da je angažovao advokata i da će to riješiti pravnim putem.

- Još jednom da objavim da se koristi AI moj lik za nekakvu kokošku koja donosi pare, ne nasjedajte. Nemam veze sa tim. To je klasična prevara, pokušavam preko advokata da stanem na kraj toj pošasti. Već skoro tri godine ne reklamiram igre na sreću niti namjeravam. Dijelite ovo da vidi što više ljudi, zahvaljujem - napisao je Andrija.

Пас јурио хрватску олимпијку на ЗОИ

Ostali sportovi

Hrvatsku olimpijku potjerao pas usred trke

Pjevačica Džejla Ramović bila je nedavno žrtva velike prevare, a tim povodom se na mrežama hitno oglasila.

- Želim da obavestim javnost da je reklama u kojoj se koristi moje ime, prezime, lik, kao i glas lažna i da ja sa njom nisam ni na koji način povezana! U toj reklami je bez moje dozvole korišćen moj identitet, a glas koji se koristi generisan je pomoću vještačke inteligencije (AI), takođe bez mog znanja i pristanka. Nisam učestvovala u toj kampanji, niti imam bilo kakve veze sa proizvodom ili uslugom koja se na taj način promoviše- poručila je Džejla.

Podijeli:

Tagovi :

Andrija Milošević

glumac

prevara

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Суђење Закербергу због штетног утицаја друштвених мрежа

Svijet

Suđenje Zakerbergu zbog štetnog uticaja društvenih mreža

3 h

0
Mушкарац провео 93 дана под водом и изашао 10 година млађи

Zanimljivosti

Muškarac proveo 93 dana pod vodom i izašao 10 godina mlađi

3 h

0
Шести дан протеста због трамвајске несреће: Најављен и пленум грађана

Gradovi i opštine

Šesti dan protesta zbog tramvajske nesreće: Najavljen i plenum građana

3 h

0
Ко ово учи дјецу: Малишан снимљен како шири мржњу против Србије

Srbija

Ko ovo uči djecu: Mališan snimljen kako širi mržnju protiv Srbije

3 h

1

Više iz rubrike

Saša Matić

Scena

Saša Matić otkrio na koji duet je najponosniji

3 h

0
Познати јутјубер доживио тешку несрећу: Слупао BMW од 200.000 евра

Scena

Poznati jutjuber doživio tešku nesreću: Slupao BMW od 200.000 evra

7 h

0
Пјевач шокирао признањем: Преварио жену са њеним братом од стрица

Scena

Pjevač šokirao priznanjem: Prevario ženu sa njenim bratom od strica

8 h

0
Нада Војиновић филм Тесна кожа

Scena

Pokazala grudi u "Tesnoj koži" i napravila pometnju: Glumica za kojom je uzdisala Jugoslavija samo nestala sa scene

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

18

Delfin snimljen u rijeci u Hrvatskoj: Građani dobili upozorenje da mu ne prilaze

16

10

Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

16

05

Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

16

03

Minić: Republika Srpska otvara vrata globalnim firmama

15

54

Ruska vakcina za liječenje melanoma već u upotrebi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner