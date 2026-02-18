Хрват мислио да улаже у злато, па остао без уштеђевине

Извор:
Иако полиција грађане стално упозорава на интернет преваре, у уторак су у Сплиту забиљежили нову превару у којој је мушкарац (67), мислећи да тргује златом, нафтом и електроником, остао без 27.000 евра.
Полиција је саопштила да је 67-годишњак постао жртва преваре приликом наводног трговања златом, нафтом и електроником. Мушкарца је контактирала њему непозната особа путем мејла, а он је, вјерујући да је ријеч о овлаштеном посреднику за улагање у злато, нафту и електронику, у више наврата уплаћивао различите износе и тако остао без 27.000 евра.
Полиција проводи криминалистичко истраживање о том случају и још једном позива грађане на опрез приликом добивања понуда путем интернета за улагање новца.
"Ако вам се зарада чини брза, лака и велика, застаните и размислите, можда се ради о превари. Не уплаћујте новац док нисте сигурни у вјеродостојност особа с којима комуницирате", поручују из полиције, преноси Јутарњи.
