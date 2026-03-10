Само један од седам добитника великог новца на Лоту је из Српске

Аутор:АТВ
У 20. колу игре Лото, коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна Лутрија Србије, није било главног добитка вриједног 9 милиона марака.
У овом колу извучени су бројеви - 18, 12, 22, 5, 31, 29 и 6.
Иако није било седмице, чак седам играча остварило је значајан добитак. Они су погодили по шест бројева и добили више од 10.700 КМ - сваки од њих.
Ипак, само један од њих је играч из Републике Српске, док је преосталих шест тикете уплатило у Србији, стоји у званичном извјештају Лутрије Републике Српске.
Чак четири играча имали су прилику да освоје седмицу након шест извучених бројева. Бројеви који би донијели милионе су 4, 36 или 37, али је из бубња изашао број 6.
У наредном колу играчи ће имати прилику да освоје још више новца јер премије расту.
Лото седмица у 21. колу биће вриједна девет милиона и 50 хиљада марака, док ће Лото плус бити вриједан 3 милиона и 900 хиљада КМ.
Џокер ће срећном добитнику, ако га буде, донијети 200 хиљада марака.
