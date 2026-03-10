Logo
Само један од седам добитника великог новца на Лоту је из Српске

Аутор:

АТВ

10.03.2026

21:48

Коментари:

0
Фото: АТВ

У 20. колу игре Лото, коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна Лутрија Србије, није било главног добитка вриједног 9 милиона марака.

У овом колу извучени су бројеви - 18, 12, 22, 5, 31, 29 и 6.

Бик

Занимљивости

Рекорд на аукцији: Бик продат за 143.000 евра

Иако није било седмице, чак седам играча остварило је значајан добитак. Они су погодили по шест бројева и добили више од 10.700 КМ - сваки од њих.

Ипак, само један од њих је играч из Републике Српске, док је преосталих шест тикете уплатило у Србији, стоји у званичном извјештају Лутрије Републике Српске.

Чак четири играча имали су прилику да освоје седмицу након шест извучених бројева. Бројеви који би донијели милионе су 4, 36 или 37, али је из бубња изашао број 6.

Фонд за наредно коло расте

У наредном колу играчи ће имати прилику да освоје још више новца јер премије расту.

Владимир Путин

Свијет

Путин ће одликовати војника који је 68 дана сам држао положаје

Лото седмица у 21. колу биће вриједна девет милиона и 50 хиљада марака, док ће Лото плус бити вриједан 3 милиона и 900 хиљада КМ.

Џокер ће срећном добитнику, ако га буде, донијети 200 хиљада марака.

