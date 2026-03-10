Лото бројеви, резултати извлачења: Чак седам људи добило велики новац

Аутор:АТВ
10.03.2026
20:19
Коментари:0
У 20. колу игре Лото, коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна Лутрија Србије, није било главног добитка вриједног 9 милиона марака.
У овом колу извучени су бројеви - 18, 12, 22, 5, 31, 29 и 6.
Иако није било седмице, чак седам играча остварило је значајан добитак. Они су погодили по шест бројева и добили више од 10.700 КМ - сваки од њих.
Друштво
Лото резултати: Извучени бројеви у 20. колу
Чак четири играча имали су прилику да освоје седмицу након шест извучених бројева. Бројеви који би донијели милионе су 4, 36 или 37, али је из бубња изашао број 6.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
34
22
31
22
20
22
20
22
15
Тренутно на програму