Лото бројеви, резултати извлачења: Чак седам људи добило велики новац

АТВ

10.03.2026

20:19

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Фото: ATV

У 20. колу игре Лото, коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна Лутрија Србије, није било главног добитка вриједног 9 милиона марака.

У овом колу извучени су бројеви - 18, 12, 22, 5, 31, 29 и 6.

Иако није било седмице, чак седам играча остварило је значајан добитак. Они су погодили по шест бројева и добили више од 10.700 КМ - сваки од њих.

Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати: Извучени бројеви у 20. колу

Чак четири играча имали су прилику да освоје седмицу након шест извучених бројева. Бројеви који би донијели милионе су 4, 36 или 37, али је из бубња изашао број 6.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Лото

лото резултати

Лото бројеви

Лото резултати данас

Лото извлачење

Loto izvučeni brojevi

