Poznati jutjuber doživio tešku nesreću: Slupao BMW od 200.000 evra

Saobraćajna nesreća dogodila se u ulici Bulevar Oslobođenja, kada je, kako se sumnja, Bojan Simonović Simi izgubio kontrolu nad skupocjenim BMW M4 CS, čija je vrijednost oko 200.000 evra.

U saobraćajnih nesreći nije bilo povrijeđenih lica, a kako se nezvanično saznaje, on je udario u parkirana vozila.

Njegov automobil je potpuno uništen, dok su dijelovi rasuti svuda po putu.