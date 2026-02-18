Logo
Large banner

Poznati jutjuber doživio tešku nesreću: Slupao BMW od 200.000 evra

Izvor:

Telegraf

18.02.2026

08:56

Komentari:

0
Познати јутјубер доживио тешку несрећу: Слупао BMW од 200.000 евра
Foto: Tanjug

Poznati jutjuber Bojan Simonović zvani Simi, imao je noćas oko 4 sata ujutru teški saobraćajnu nesreću u Novom Sadu, saznaje “Blic”.

Saobraćajna nesreća dogodila se u ulici Bulevar Oslobođenja, kada je, kako se sumnja, Bojan Simonović Simi izgubio kontrolu nad skupocjenim BMW M4 CS, čija je vrijednost oko 200.000 evra.

Новак Ђоковић

Tenis

Novak se vraća u "teniski raj"

U saobraćajnih nesreći nije bilo povrijeđenih lica, a kako se nezvanično saznaje, on je udario u parkirana vozila.

Njegov automobil je potpuno uništen, dok su dijelovi rasuti svuda po putu.

Podijeli:

Tagovi :

jutjuber

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Опасна превара не престаје: Ако стигне ова СМС порука, никако је не отварајте

Srbija

Opasna prevara ne prestaje: Ako stigne ova SMS poruka, nikako je ne otvarajte

3 h

0
Виткоф: Значајан напредак у преговорима

Svijet

Vitkof: Značajan napredak u pregovorima

4 h

0
Стручњаци предвиђају шокантан преокрет: АИ као нова врста на Земљи?

Nauka i tehnologija

Stručnjaci predviđaju šokantan preokret: AI kao nova vrsta na Zemlji?

4 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Međunarodne organizacije godinama paralizovane

4 h

0

Više iz rubrike

Пјевач шокирао признањем: Преварио жену са њеним братом од стрица

Scena

Pjevač šokirao priznanjem: Prevario ženu sa njenim bratom od strica

4 h

0
Нада Војиновић филм Тесна кожа

Scena

Pokazala grudi u "Tesnoj koži" i napravila pometnju: Glumica za kojom je uzdisala Jugoslavija samo nestala sa scene

14 h

0
Уништен још један ауто Баке Прасета, наводно га платио 700.000 евра

Scena

Uništen još jedan auto Bake Praseta, navodno ga platio 700.000 evra

16 h

0
Запаљен аутомобил Баке Прасета

Scena

Uhapšen mladić koji je osumnjičen da je zapalio automobil Bake Praseta

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

43

Kako smršati bez dijete?

12

42

Začepljen odvod će postati prošlost: 5 koraka za brzo rješenje problema

12

36

Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob

12

34

Stevandić sa Ginkelom: Srpska privržena očuvanju mira i stabilnosti

12

33

Saša Matić otkrio na koji duet je najponosniji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner