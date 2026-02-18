Poznati jutjuber doživio tešku nesreću: Slupao BMW od 200.000 evra

Izvor:
Poznati jutjuber Bojan Simonović zvani Simi, imao je noćas oko 4 sata ujutru teški saobraćajnu nesreću u Novom Sadu, saznaje “Blic”.
Saobraćajna nesreća dogodila se u ulici Bulevar Oslobođenja, kada je, kako se sumnja, Bojan Simonović Simi izgubio kontrolu nad skupocjenim BMW M4 CS, čija je vrijednost oko 200.000 evra.
U saobraćajnih nesreći nije bilo povrijeđenih lica, a kako se nezvanično saznaje, on je udario u parkirana vozila.
Njegov automobil je potpuno uništen, dok su dijelovi rasuti svuda po putu.
