Uništen još jedan auto Bake Praseta, navodno ga platio 700.000 evra

Grand

17.02.2026

20:22

Уништен још један ауто Баке Прасета, наводно га платио 700.000 евра

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, ostao je bez skupocjenog automobila koji je izgorio u naselju Beograd na vodi. Džip Brabus zapaljen je ispred njegove zgrade u luksuznom dijelu grada, a kako je ranije navodio, ova bijesna mašina vrijedna je čak pola miliona evra.

Međutim, sada se pojavio novi video snimak u kojem Bogdan otkriva da mu je još jedan automobil uništen, prenosi Grand.

“Ne znam kako se ovo saznalo i kako je izašlo u javnost. Šteta je ogromna i ne znam šta da radim. Platio sam auto previše i mislio sam da ću ga voziti baš dugo. Čovjek me je udario i odvalio mi je cijeli zadnji dio. Nisam stigao ni da ga osiguram”, govorio je Bogdan Ilić.

Бака Прасе

Scena

Baka Prase pozirao pored zapaljenog džipa, pa poslao poruku reketašima

Radi se o Porsche Mansory 7/7, ekstremno luksuznoj verziji Poršea koju je preradila njemačka kompanija Mansory, poznata po ekstremnim modifikacijama superautomobila i luksuznih vozila. Mansory mijenja karoseriju, unutrašnjost, motor i performanse da bi napravio kultni, ručno dorađen auto sa mnogo ekskluzivnih detalja.

Ne postoji fiksna cijena jer se svaki Mansory projekat jako razlikuje u opremi i bazi automobila.

Kod modifikovanih Porsche vozila Mansory, paket dodatno povećava cijenu baznog auta za stotine hiljada dolara, često preko 120.000 do 200.000 evra samo za preradu.

@stankella Baka Prase otkrio da mu je uništen Mansory #bakaprase #stankella #fyp #viral @bakaprase ♬ original sound - Stankella

Ukupna cijena luksuznog Mansory može ići i preko 400.000 evra ili više, u zavisnosti od modela, opreme i tržišta, dok Bogdan ističe da je za svoj primjerak dao 700.000 evra!

“Ovaj automobil je Kabrio. Ima ih ukupno sedam na svetu i jedini u Evropi. Ceo automobil, kao i svi detalji su od kovanog karbona. Sa 650 fabričkih konja, dignut je na 900” govorio je Ilić u svom videu.

