Uništen još jedan auto Bake Praseta, navodno ga platio 700.000 evra

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, ostao je bez skupocjenog automobila koji je izgorio u naselju Beograd na vodi. Džip Brabus zapaljen je ispred njegove zgrade u luksuznom dijelu grada, a kako je ranije navodio, ova bijesna mašina vrijedna je čak pola miliona evra.
Međutim, sada se pojavio novi video snimak u kojem Bogdan otkriva da mu je još jedan automobil uništen, prenosi Grand.
“Ne znam kako se ovo saznalo i kako je izašlo u javnost. Šteta je ogromna i ne znam šta da radim. Platio sam auto previše i mislio sam da ću ga voziti baš dugo. Čovjek me je udario i odvalio mi je cijeli zadnji dio. Nisam stigao ni da ga osiguram”, govorio je Bogdan Ilić.
Radi se o Porsche Mansory 7/7, ekstremno luksuznoj verziji Poršea koju je preradila njemačka kompanija Mansory, poznata po ekstremnim modifikacijama superautomobila i luksuznih vozila. Mansory mijenja karoseriju, unutrašnjost, motor i performanse da bi napravio kultni, ručno dorađen auto sa mnogo ekskluzivnih detalja.
Ne postoji fiksna cijena jer se svaki Mansory projekat jako razlikuje u opremi i bazi automobila.
Kod modifikovanih Porsche vozila Mansory, paket dodatno povećava cijenu baznog auta za stotine hiljada dolara, često preko 120.000 do 200.000 evra samo za preradu.
@stankella Baka Prase otkrio da mu je uništen Mansory #bakaprase #stankella #fyp #viral @bakaprase ♬ original sound - Stankella
Ukupna cijena luksuznog Mansory može ići i preko 400.000 evra ili više, u zavisnosti od modela, opreme i tržišta, dok Bogdan ističe da je za svoj primjerak dao 700.000 evra!
“Ovaj automobil je Kabrio. Ima ih ukupno sedam na svetu i jedini u Evropi. Ceo automobil, kao i svi detalji su od kovanog karbona. Sa 650 fabričkih konja, dignut je na 900” govorio je Ilić u svom videu.
