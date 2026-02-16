Bizarne scene: Djeca dolaze da se slikaju pored izgorjelog automobila Bake Praseta

Izvor:
Telegraf
16.02.2026
11:18
Komentari:0
Ispred zgrade Bake Praseta u Beogradu na vodi, od ranog jutra je gužva i to zbog njegovog zapaljenog automobila.
Naime, oko spaljenog četvorotočkaša, jutros se mogu zabilježiti krajnje bizarne scene.
Svijet
Lukašenko: Ne postoji sila koja može da razdvoji BJelorusiju i Rusiju
Tu se nalaze djeca, pa čak i roditelji koji dovode svoju djecu kako bi ih slikali pored uništenog Brabusa.
Komšije jutjubera su potpunom u šoku zbog događaja.
- Djeca se okupljaju i slikaju ovo, ovo je strašno. Znaju da je njegov auto - rekao je jedan od prolaznika.
Na društvenim mrežama već su počele da kruže slike djece koja su se uslikala ispred uništenog džipa.
Hronika
Nesreća za nesrećom: Više povrijeđenih, vozila potpuno smrvljena
Baka Prase se oglasio nakon što mu je uništen automobil, te naveo da je reketiran.
On je sve to sinmao sa prozora svog stana, a uz snimak je otkrio i zbog čega mu je zapaljen auto.
- Zapalili Brabusa jer nisam htio da platim reket - napisao je Baka Prase i dodao emotikon koji plače od smijeha.
Hronika
Isplivale prve fotografije sa mjesta eksplozije u Banjaluci
U komentarima ispod objave je dobio pregršt komentara podrške.
Najnovije
Najčitanije
13
18
13
11
13
07
13
06
13
06
Trenutno na programu