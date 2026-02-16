Bizarne scene: Djeca dolaze da se slikaju pored izgorjelog automobila Bake Praseta

Ispred zgrade Bake Praseta u Beogradu na vodi, od ranog jutra je gužva i to zbog njegovog zapaljenog automobila.

Naime, oko spaljenog četvorotočkaša, jutros se mogu zabilježiti krajnje bizarne scene.

Tu se nalaze djeca, pa čak i roditelji koji dovode svoju djecu kako bi ih slikali pored uništenog Brabusa.

Komšije jutjubera su potpunom u šoku zbog događaja.

- Djeca se okupljaju i slikaju ovo, ovo je strašno. Znaju da je njegov auto - rekao je jedan od prolaznika.

Na društvenim mrežama već su počele da kruže slike djece koja su se uslikala ispred uništenog džipa.

"Nisam htio da platim reket"

Baka Prase se oglasio nakon što mu je uništen automobil, te naveo da je reketiran.

On je sve to sinmao sa prozora svog stana, a uz snimak je otkrio i zbog čega mu je zapaljen auto.

- Zapalili Brabusa jer nisam htio da platim reket - napisao je Baka Prase i dodao emotikon koji plače od smijeha.

U komentarima ispod objave je dobio pregršt komentara podrške.