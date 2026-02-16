Logo
Large banner

Bizarne scene: Djeca dolaze da se slikaju pored izgorjelog automobila Bake Praseta

Izvor:

Telegraf

16.02.2026

11:18

Komentari:

0
Запаљен аутомобил Баке Прасета
Foto: TikTok

Ispred zgrade Bake Praseta u Beogradu na vodi, od ranog jutra je gužva i to zbog njegovog zapaljenog automobila.

Naime, oko spaljenog četvorotočkaša, jutros se mogu zabilježiti krajnje bizarne scene.

ALEKSANDAR-LUKAŠENKO-150925

Svijet

Lukašenko: Ne postoji sila koja može da razdvoji BJelorusiju i Rusiju

Tu se nalaze djeca, pa čak i roditelji koji dovode svoju djecu kako bi ih slikali pored uništenog Brabusa.

Komšije jutjubera su potpunom u šoku zbog događaja.

- Djeca se okupljaju i slikaju ovo, ovo je strašno. Znaju da je njegov auto - rekao je jedan od prolaznika.

Na društvenim mrežama već su počele da kruže slike djece koja su se uslikala ispred uništenog džipa.

Судар Мостар

Hronika

Nesreća za nesrećom: Više povrijeđenih, vozila potpuno smrvljena

"Nisam htio da platim reket"

Baka Prase se oglasio nakon što mu je uništen automobil, te naveo da je reketiran.

On je sve to sinmao sa prozora svog stana, a uz snimak je otkrio i zbog čega mu je zapaljen auto.

- Zapalili Brabusa jer nisam htio da platim reket - napisao je Baka Prase i dodao emotikon koji plače od smijeha.

Експлозија у Бањалуци

Hronika

Isplivale prve fotografije sa mjesta eksplozije u Banjaluci

U komentarima ispod objave je dobio pregršt komentara podrške.

Podijeli:

Tagovi :

Baka Prase

zapaljen automobil

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нестала Анђела Илић

Srbija

Pronađena djevojčica (14) koja je nestala u nedjelju: Vraćena majci

2 h

0
Орао Феликс се враћа кући

Svijet

Orao Feliks se vraća kući

2 h

0
Детаљи тешког судара у Српској

Hronika

Detalji teškog sudara u Srpskoj

2 h

0
Ауто слетио у ријеку Дрињачу

Hronika

Automobilom sletio u rijeku: Vozač preminuo nakon višesatne borbe za život

2 h

0

Više iz rubrike

Група Андромеда

Scena

Hrvati šalju Srpkinju na Evroviziju

3 h

0
Изгорио ауто Баке Прасета

Scena

Oglasio se Baka Prase nakon što mu je zapaljen auto

3 h

0
Изгорио ауто Баке Прасета

Scena

Objavljen video zapaljenog auta Bake Praseta: Pola miliona u plamenu

4 h

0
Запаљен луксузни аутомобил Баке Прасета

Scena

Zapaljen luksuzni automobil Bake Praseta

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

18

Ko može dobrovoljno uplaćivati u penziju i zašto se to isplati?

13

11

Najljepša imena za mušku djecu: Vjeruje se da će ih cijeli život pratiti sreća

13

07

Da li ste i sanitarna inspekcija? Ako vidite samo prašinu, nikada se ne vraćajte

13

06

Video zapalio Srbiju: Na koncert odvela bivšu od svog muža

13

06

Rubio poručio Orbanu: Predsjednik Tramp je posvećen vašem uspjehu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner