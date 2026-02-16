Objavljen video zapaljenog auta Bake Praseta: Pola miliona u plamenu

Izvor:
16.02.2026
Automobil marke "mercedes G brabus 800 4x4²", u vlasništvu influensera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, zapaljen je prošle noći, a Ilić je i sam objavio video auta u plamenu.
Za sada se ne zna tačan razlog zašto je došlo do toga, ali je Ilić u objavi na društvenim mrežama aludirao da "nije htio da plati reket".
Bogdan je na svom Instagramu objavio i vidio kako mu gori automobil.
"RIP barbus 2023-2026", napisao je uz video.
Inače, automobil Bake Praseta je procijenjen na oko 500.000 evra.
