Logo
Large banner

Objavljen video zapaljenog auta Bake Praseta: Pola miliona u plamenu

Izvor:

Agencije

16.02.2026

09:16

Komentari:

0
Изгорио ауто Баке Прасета
Foto: Screenshot

Automobil marke "mercedes G brabus 800 4x4²", u vlasništvu influensera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, zapaljen je prošle noći, a Ilić je i sam objavio video auta u plamenu.

Za sada se ne zna tačan razlog zašto je došlo do toga, ali je Ilić u objavi na društvenim mrežama aludirao da "nije htio da plati reket".

Bogdan je na svom Instagramu objavio i vidio kako mu gori automobil.

"RIP barbus 2023-2026", napisao je uz video.

Inače, automobil Bake Praseta je procijenjen na oko 500.000 evra.

Podijeli:

Tag :

Baka Prase

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Запаљен луксузни аутомобил Баке Прасета

Scena

Zapaljen luksuzni automobil Bake Praseta

4 h

0
Огласила се Каја Остојић: Ево у каквом је стању њен муж након удеса

Scena

Oglasila se Kaja Ostojić: Evo u kakvom je stanju njen muž nakon udesa

15 h

1
Супруг Каје Остојић имао саобраћајну незгоду: Сударио се са камионом

Scena

Suprug Kaje Ostojić imao saobraćajnu nezgodu: Sudario se sa kamionom

15 h

1
Црвеним тепихом прошетала у провидној хаљини и направила хаос

Scena

Crvenim tepihom prošetala u providnoj haljini i napravila haos

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

18

Ko može dobrovoljno uplaćivati u penziju i zašto se to isplati?

13

11

Najljepša imena za mušku djecu: Vjeruje se da će ih cijeli život pratiti sreća

13

07

Da li ste i sanitarna inspekcija? Ako vidite samo prašinu, nikada se ne vraćajte

13

06

Video zapalio Srbiju: Na koncert odvela bivšu od svog muža

13

06

Rubio poručio Orbanu: Predsjednik Tramp je posvećen vašem uspjehu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner