Crvenim tepihom prošetala u providnoj haljini i napravila haos

Hejli Biber je privukla brojne poglede na premijeri filma "Orkanski visovi" u Sidneju.

​Hejli je za ovu priliku ponijela kreaciju modne kuće Saint Laurent, a u pitanju je providna haljina koja je malo toga ostavila mašti.

Za njen stil je bio zadužen Endrju Mukamal, stilista poznat po spektakularnim modnim narativima.

Hejlina haljina više je podsjećala na spavaćicu, ispod koje se vidio crni veš.

A moment for Hailey Bieber at the Australian Premiere of "Wuthering Heights". 🖤 pic.twitter.com/9mJyrp3042 — Complex (@Complex) February 12, 2026

Sve je upotpunila jednostavnom bob frizurom, a iako je njen stajling podijelio javnost – te dok jedni ovo smatraju punim pogotkom, drugi ga smatraju neprimjerenim, svakako je postigla da o njoj priča čitav svijet, prenosi "CDM".