Logo
Large banner

Crvenim tepihom prošetala u providnoj haljini i napravila haos

Izvor:

CdM

15.02.2026

21:15

Komentari:

0
Црвеним тепихом прошетала у провидној хаљини и направила хаос

Hejli Biber je privukla brojne poglede na premijeri filma "Orkanski visovi" u Sidneju.

​Hejli je za ovu priliku ponijela kreaciju modne kuće Saint Laurent, a u pitanju je providna haljina koja je malo toga ostavila mašti.

Za njen stil je bio zadužen Endrju Mukamal, stilista poznat po spektakularnim modnim narativima.

Hejlina haljina više je podsjećala na spavaćicu, ispod koje se vidio crni veš.

Sve je upotpunila jednostavnom bob frizurom, a iako je njen stajling podijelio javnost – te dok jedni ovo smatraju punim pogotkom, drugi ga smatraju neprimjerenim, svakako je postigla da o njoj priča čitav svijet, prenosi "CDM".

Podijeli:

Tagovi :

Hejli Biber

haljina

crveni tepih

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Трагедија у дому Тање Савић: Водитељка открила

Scena

Tragedija u domu Tanje Savić: Voditeljka otkrila

5 h

0
Александра Пријовић пјевачица

Scena

Aleksandra Prijović prevarena: ''Bilo je bolno''

6 h

0
Јована Јеремић тужила пјевачицу: Разлог је урнебесан

Scena

Jovana Jeremić tužila pjevačicu: Razlog je urnebesan

6 h

0
Наташа Беквалац закопчана до грла, али изазовнија него икад

Scena

Nataša Bekvalac zakopčana do grla, ali izazovnija nego ikad

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

03

Istraživanje: Mozak može da zadrži određeni stepen svijesti satima nakon smrti

22

00

Oglasila se Kaja Ostojić: Evo u kakvom je stanju njen muž nakon udesa

21

53

Prijevremeni izbori u Varešu: Kandidat SDA proglasio pobjedu

21

45

Pravi izazov: Sa ovim znakovima je jako teško sarađivati

21

42

Suprug Kaje Ostojić imao saobraćajnu nezgodu: Sudario se sa kamionom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner