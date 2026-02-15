Logo
Large banner

Tragedija u domu Tanje Savić: Voditeljka otkrila

Izvor:

Blic

15.02.2026

19:01

Komentari:

0
Трагедија у дому Тање Савић: Водитељка открила

Voditeljka Bojana Lazić obratila se na samom početku emisije gledaocima otkrivši da je pjevačica Tanja Savić imala smrtni slučaj u porodici.

Naime, Tanja Savić je imala zakazano gostovanje koje je morala da otkaže.

"Tanja Savić je planirana da bude gošća u studiju, ali je imala smrtni slučaj u porodici, pa će tom prilikom njeno gostovanje biti pomjereno", saopštila je Bojana Lazić.

Inače, pjevačica se ovim povodom još uvijek nije oglasila.

Александра Пријовић-03092025

Scena

Aleksandra Prijović prevarena: ''Bilo je bolno''

Podijeli:

Tag :

Tanja Savić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Александра Пријовић пјевачица

Scena

Aleksandra Prijović prevarena: ''Bilo je bolno''

2 h

0
Јована Јеремић тужила пјевачицу: Разлог је урнебесан

Scena

Jovana Jeremić tužila pjevačicu: Razlog je urnebesan

2 h

0
Наташа Беквалац закопчана до грла, али изазовнија него икад

Scena

Nataša Bekvalac zakopčana do grla, ali izazovnija nego ikad

3 h

0
Учесница "Задруге" даје попуст на сајту за одрасле

Scena

Učesnica "Zadruge" daje popust na sajtu za odrasle

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

Poplave Sjevernoj Makedoniji, u toku hitne intervencije

20

37

Spektakularna pljačka stotina miliona evra koju niko nije primijetio

20

20

Pola najvećeg banjalučkog naselja bez vode

20

14

Sijarto: Sukob u Ukrajini u fokusu Rubiove posjete

20

11

Ponovo idu blokade: EU odbila sve prijedloge prevoznika sa Balkana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner