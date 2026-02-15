Tragedija u domu Tanje Savić: Voditeljka otkrila

Voditeljka Bojana Lazić obratila se na samom početku emisije gledaocima otkrivši da je pjevačica Tanja Savić imala smrtni slučaj u porodici.

Naime, Tanja Savić je imala zakazano gostovanje koje je morala da otkaže.

"Tanja Savić je planirana da bude gošća u studiju, ali je imala smrtni slučaj u porodici, pa će tom prilikom njeno gostovanje biti pomjereno", saopštila je Bojana Lazić.

Inače, pjevačica se ovim povodom još uvijek nije oglasila.