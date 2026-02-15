Nataša Bekvalac zakopčana do grla, ali izazovnija nego ikad

Izvor:
ATV
15.02.2026
17:53
Komentari:0
Od kako je zakoračila na domaću muzičku scenu, mediji ne prestaju da pišu o Nataši Bekvalac.
U centru pažnje su bili njeni brakovi, razvodi, povezivanja s drugim javnom ličnostima, a nedavno je spominjana i kada se pričalo o vezi njene koleginice Mine Kostić sa Kasperom, koji je navodno htio da je ženi.
Sada je otkriveno i šta je radila nakon koncerta Vlade Georgieva na kojem je bila gost 14. februara.
Nataša je bila specijalni gost u Sava Centru, a potom se uputila u jedan prijestonički klub, gdje je održala nastup.
Pojavila se u dugoj, crnoj haljini, čiji je gornji dio bio providan.
Iako zakopčana do grla, mnogi su poručili da Nata izgleda neodoljivo kao i uvijek.
Dan zaljubljenih 2026. Vlado Georgiev i Nataša Bekvalac pevaju Mi nismo mi u Areni, ma prelepo ❤️🥰 pic.twitter.com/Ntfiis25fD— Nina Krunić (@nina_krunic) February 14, 2026
Najnovije
Najčitanije
21
15
21
00
20
37
20
20
20
14
Trenutno na programu