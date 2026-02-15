Logo
Nataša Bekvalac zakopčana do grla, ali izazovnija nego ikad

Izvor:

ATV

15.02.2026

17:53

Od kako je zakoračila na domaću muzičku scenu, mediji ne prestaju da pišu o Nataši Bekvalac.

U centru pažnje su bili njeni brakovi, razvodi, povezivanja s drugim javnom ličnostima, a nedavno je spominjana i kada se pričalo o vezi njene koleginice Mine Kostić sa Kasperom, koji je navodno htio da je ženi.

Sada je otkriveno i šta je radila nakon koncerta Vlade Georgieva na kojem je bila gost 14. februara.

Nataša je bila specijalni gost u Sava Centru, a potom se uputila u jedan prijestonički klub, gdje je održala nastup.

Pojavila se u dugoj, crnoj haljini, čiji je gornji dio bio providan.

Iako zakopčana do grla, mnogi su poručili da Nata izgleda neodoljivo kao i uvijek.

(Mondo)

Nataša Bekvalac

