Učesnica "Zadruge" daje popust na sajtu za odrasle

Viktorija Mitrović, bila je učesnica rijalitija "Zadruga", a pred kamerama je priznala da se bavila prostitucijom, zbog čega su gledaoci ostali u šoku. Viktorija danas prodaje intimne slike na sajtu za odrasle.

Viktorija Mitrović je obradovala svoje pratioce posebnom ponudom za Dan zaljubljenih, naime, dala je popust za članarinu na sajtu za odrasle.

"Popust za Dan zaljubljenih", napisala je kratko uz provokativnu sliku.

"Momci su me častili"

Da podsjetimo, Viki je rekla da se bavi prostitucijom, a onda sve opovrgla.

Region Policija presrela svadbenu kolonu, slijede žestoke kazne

"Priznala sam u jednom trenutku da se bavim prostitucijom, jer su krenule priče da sam ovakva ili onakva. Naravno, šalila sam se na svoj račun. I znam da mi to nije trebalo. Samim tim što sam to priznala, svi su povezali da se bavim prostitucijom", istakla je jednom prilikom Viktorija Mitrović.

"Ne bavim se time. Imala sam dečka sa kojim sam bila godinu i po dana. Naravno da su me momci častili. Odvodili su me na ručak, putovanje, kupe mi tašnu… Jedan mi je dao 1.000 evra. Povremeno smo se viđali. U kombinacijama ponekad bude i stotka", objasnila je Mitrovićeva za Blic.