Drama na aerodromu: Viki Miljković izgubila sina

Izvor:

Telegraf

15.02.2026

13:51

Драма на аеродрому: Вики Миљковић изгубила сина
Foto: Instagram

Pjevačica Viki Miljković sletjela je na aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu, odakle se vraćala sa sinom Andrejem, suprugom Draganom Taškovićem Tašketom i pevačem Nerminom Handžićem, koji inače boravi u njihovom domu.

Po izlasku iz zgrade aerodroma, uslijedila je mala neprijatnost - Viki je u jednom trenutku izgubila sina iz vidokruga, pa je vidno zabrinuta krenula da ga traži po hodniku.

Подметање пожара у ћевабџиници

Hronika

Pokušao podmetnuti požar u poznatoj ćevabdžinici

Nakon kraće potrage, pjevačica je pozvala Andreja telefonom, a on joj je rekao da je već sa Nerminom ušao u taksi.

Viki i Taške su se potom spakovali u drugi automobil i uputili ka porodičnom domu, a situacija se, na sreću, brzo razriješila bez većih problema.

Podsjetimo, pobjednik "Zvezda Granda" Nermin Handžić od trijumfa u takmičenju živi u Beogradu, a u Tešanj ide povremeno, pošto ga je mentorka Viki Miljković uselila u njen porodični dom u Beogradu na vodi.

Nedavno je Viki otvoreno progovorila o tome i otkrila kako je došlo do te odluke.

Полиција Италија

Svijet

Pronađena bomba u blizini olimpijske skakaonice

Kaže, Nermin sa njom i živi i radi, a njegovi roditelji su njoj i njenom muži Tašketu prepustili sina, uz puno povjerenje.

