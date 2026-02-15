Drama na aerodromu: Viki Miljković izgubila sina

Pjevačica Viki Miljković sletjela je na aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu, odakle se vraćala sa sinom Andrejem, suprugom Draganom Taškovićem Tašketom i pevačem Nerminom Handžićem, koji inače boravi u njihovom domu.

Po izlasku iz zgrade aerodroma, uslijedila je mala neprijatnost - Viki je u jednom trenutku izgubila sina iz vidokruga, pa je vidno zabrinuta krenula da ga traži po hodniku.

Nakon kraće potrage, pjevačica je pozvala Andreja telefonom, a on joj je rekao da je već sa Nerminom ušao u taksi.

Viki i Taške su se potom spakovali u drugi automobil i uputili ka porodičnom domu, a situacija se, na sreću, brzo razriješila bez većih problema.

Podsjetimo, pobjednik "Zvezda Granda" Nermin Handžić od trijumfa u takmičenju živi u Beogradu, a u Tešanj ide povremeno, pošto ga je mentorka Viki Miljković uselila u njen porodični dom u Beogradu na vodi.

Nedavno je Viki otvoreno progovorila o tome i otkrila kako je došlo do te odluke.

Kaže, Nermin sa njom i živi i radi, a njegovi roditelji su njoj i njenom muži Tašketu prepustili sina, uz puno povjerenje.