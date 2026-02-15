Poznat termin sahrane šefa Sektora u UIO koji je pronađen mrtav u Banjaluci

Sahrana Sedina Mešinovića, dugogodišnjeg uposlenika i šefa Sektora za reviziju i kontrolu u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, obaviće se danas u Raduši.

Obred će biti održan nakon ikindije-namaza na mezarju Kovačevica, dok je okupljanje i polazak predviđen ispred džamije u Raduši, takođe poslije ikindije.

Mešinović je preminuo u 41. godini života, a njegovo tijelo pronađeno je 13. februara ove godine u Banjaluci.

Iza njega su ostali roditelji, supruga, dva sina, brat i sestra, kojima porodica i prijatelji danas dolaze odati posljednji ispraćaj.