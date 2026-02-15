Logo
Large banner

Poznat termin sahrane šefa Sektora u UIO koji je pronađen mrtav u Banjaluci

Izvor:

ATV

15.02.2026

13:37

Komentari:

0
Седин Мешиновић
Foto: Fejsbuk

Sahrana Sedina Mešinovića, dugogodišnjeg uposlenika i šefa Sektora za reviziju i kontrolu u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, obaviće se danas u Raduši.

Obred će biti održan nakon ikindije-namaza na mezarju Kovačevica, dok je okupljanje i polazak predviđen ispred džamije u Raduši, takođe poslije ikindije.

Mešinović je preminuo u 41. godini života, a njegovo tijelo pronađeno je 13. februara ove godine u Banjaluci.

Iza njega su ostali roditelji, supruga, dva sina, brat i sestra, kojima porodica i prijatelji danas dolaze odati posljednji ispraćaj.

Podijeli:

Tagovi :

tragedija

sahrana

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Екипе зимске службе правовремено реаговале, коловози чисти

Društvo

Ekipe zimske službe pravovremeno reagovale, kolovozi čisti

4 h

1
Огласио се отац младића који је страдао у Сарајеву: ''Туга до неба''

Društvo

Oglasio se otac mladića koji je stradao u Sarajevu: ''Tuga do neba''

4 h

0
Снијег

Društvo

Snijeg zabijelio BiH, saobraćaj otežan

6 h

0
Метеоролози издали хитно упозорење: Не крећите на пут

Društvo

Meteorolozi izdali hitno upozorenje: Ne krećite na put

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

04

Srbi u suzama i strahu zbog otetih crkava i grobova predaka

17

00

Snijeg je pao na Sretenje: Evo šta to znači

16

42

Dvije godine bila zarobljena: Svjedočenje žene koja je preživjela Epstajna

16

41

Vesna rodila osam sinova i kćerku: Žene je pitaju jedno

16

25

Učesnica "Zadruge" daje popust na sajtu za odrasle

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner