Poznat termin sahrane šefa Sektora u UIO koji je pronađen mrtav u Banjaluci

Sahrana Sedina Mešinovića, dugogodišnjeg uposlenika i šefa Sektora za reviziju i kontrolu u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, obaviće se danas u Raduši.
Obred će biti održan nakon ikindije-namaza na mezarju Kovačevica, dok je okupljanje i polazak predviđen ispred džamije u Raduši, takođe poslije ikindije.
Mešinović je preminuo u 41. godini života, a njegovo tijelo pronađeno je 13. februara ove godine u Banjaluci.
Iza njega su ostali roditelji, supruga, dva sina, brat i sestra, kojima porodica i prijatelji danas dolaze odati posljednji ispraćaj.
