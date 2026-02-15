Oglasio se otac mladića koji je stradao u Sarajevu: ''Tuga do neba''

Danas je najtužniji dan za porodicu pjevača Armana Morankića - njegov sin Erdoan Morankić (23) tragično je preminuo u četvrtak, 12. februara, u nesreći u Sarajevu, kada je tramvaj izletio iz šina.

Neutješna porodica, rodbina, prijatelji, kolege, profesori, ali i mnogi građani Sarajeva, danas će se oprostiti od mladog Erdoana i ispratiti ga do vječne kuće.

Ožalošćeni otac, Arman Morankić, oglasio se juče objavom umrlice u kojoj je naveo:

- Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Erdoan preminuo dana 12.02.2026. u 23-oj godini života. Dženaza će se obaviti u nedjelju, 15.02.2026. godine poslije podne namaza u 12.25 sati ispred džamije na Ivicima. Ukop će se obaviti na mezarju Meraje u Brčkom.

U opisu je poručio kratko: "Tuga do neba".

Život mladog studenta Akademije likovnih umjetnosti tragično je ugašen u trenutku kada je tramvaj, krećući se od Željezničke stanice prema Baščaršiji, izletio iz šina, prošao kroz tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici.

Erdoan je bio talentovani umjetnik, a prošle godine je organizovao svoju prvu samostalnu izložbu pod nazivom "Da l’ je laž tajna ili je tajna laž?", koja je održana u Sarajevu. Njegova prerana smrt potresla je kolege, profesore i prijatelje, koji se emotivnim riječima opraštaju od njega.