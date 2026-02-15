Ponesite kišobran: Danas oblačno sa padavinama

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno sa kišom koja će preći u snijeg, a u višim predjelima očekuje se formiranje snježnog pokrivača oko 10 centimetara.

Ponegdje će se i u nižim predjelima formirati manji snježni pokrivač, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Padavine će poslije podne prestati u sjevernim i zapadnim krajevima, do večeri i na istoku i jugu, a uveče se očekuje razvedravanje i sve hladnije vrijeme.

Vjetar će biti umjeren do jak, sjevernih smjerova, uveče u slabljenju.

Najviša temperatura vazduha biće od jedan do sedam, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutros je u Republici Srpskoj i Federaciji BiH oblačno sa kišom, a na planinama pada snijeg.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus četiri, Čemerno, Kalinovik nula, Han Pijesak, Sokolac jedan, Gacko dva, Kneževo, Sarajevo tri, Prijedor, Novi Grad, Sanski Most četiri, Banjaluka, Rudo, Ribnik, Gradačac pet, Višegrad, Bijeljina, Srebrenica, Tuzla, Livno šest, Doboj, Jajce sedam, Bileća, Mostar osam, Trebinje devet stepeni Celzijusovih.

U protekla 24 časa najviše padavina registrovano je u Trebinju - 33 litra po metru kvadratnom, zatim na Čemernu 30, Bileći 27, Gacku 25, Rudu 19, Han Pijesku 12 litara po metru kvadratnom.

U Kalinoviku je jutros izmjereno pet centimetara snijega, na Čemernu četiri.