Logo
Large banner

Ponesite kišobran: Danas oblačno sa padavinama

Izvor:

ATV

15.02.2026

08:29

Komentari:

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno sa kišom koja će preći u snijeg, a u višim predjelima očekuje se formiranje snježnog pokrivača oko 10 centimetara.

Ponegdje će se i u nižim predjelima formirati manji snježni pokrivač, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Padavine će poslije podne prestati u sjevernim i zapadnim krajevima, do večeri i na istoku i jugu, a uveče se očekuje razvedravanje i sve hladnije vrijeme.

Vjetar će biti umjeren do jak, sjevernih smjerova, uveče u slabljenju.

Najviša temperatura vazduha biće od jedan do sedam, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutros je u Republici Srpskoj i Federaciji BiH oblačno sa kišom, a na planinama pada snijeg.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus četiri, Čemerno, Kalinovik nula, Han Pijesak, Sokolac jedan, Gacko dva, Kneževo, Sarajevo tri, Prijedor, Novi Grad, Sanski Most četiri, Banjaluka, Rudo, Ribnik, Gradačac pet, Višegrad, Bijeljina, Srebrenica, Tuzla, Livno šest, Doboj, Jajce sedam, Bileća, Mostar osam, Trebinje devet stepeni Celzijusovih.

U protekla 24 časa najviše padavina registrovano je u Trebinju - 33 litra po metru kvadratnom, zatim na Čemernu 30, Bileći 27, Gacku 25, Rudu 19, Han Pijesku 12 litara po metru kvadratnom.

U Kalinoviku je jutros izmjereno pet centimetara snijega, na Čemernu četiri.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

Vrijeme

Kiša

Snijeg

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Данас пријевремени избори за начелника Вареша

BiH

Danas prijevremeni izbori za načelnika Vareša

3 h

0
У вишим предјелима снијег се мјестимично задржава на коловозу

Društvo

U višim predjelima snijeg se mjestimično zadržava na kolovozu

3 h

0
Од данас регулисано испуштање воде из хидроелектране и раст нивоа Требишњице

Gradovi i opštine

Od danas regulisano ispuštanje vode iz hidroelektrane i rast nivoa Trebišnjice

3 h

0
Вучић: Сретење подстрек да наставимо да радимо за снажну, успјешну и поносну Србију

Srbija

Vučić: Sretenje podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspješnu i ponosnu Srbiju

3 h

0

Više iz rubrike

У вишим предјелима снијег се мјестимично задржава на коловозу

Društvo

U višim predjelima snijeg se mjestimično zadržava na kolovozu

3 h

0
Рођена 21 беба у Српској

Društvo

Rođena 21 beba u Srpskoj

4 h

0
Тешка несрећа у Сарајеву

Društvo

Svjedok užasne nesreće: Prije ulijetanja u krivinu vozač je mahao rukama i pritiskao tramvajsko zvono

4 h

0
Славимо Сретење Господње: Дјевојке треба да припазе кога ће првог срести

Društvo

Slavimo Sretenje Gospodnje: Djevojke treba da pripaze koga će prvog sresti

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

00

Bivši ukrajinski ministar priveden na granici

11

57

Srećko umjesto na ražnju, završio kao ljubimac: Nevjerovatna sudbina najstarijeg vepra

11

54

Lindzi Von napustila bolnicu

11

40

Minić: Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika

11

37

Kako zaustaviti kvarenje kiselog kupusa?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner