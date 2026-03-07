Minić: Odugovlačenje organizacije povratka građana pokazuje besmisao zajedničkih institucija

Autor:ATV
07.03.2026
15:43
Komentari:2
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da odugovlačenje organizovanja čarter letova za evakuaciju državljana BiH sa Bliskog istoka pokazuje koliki je besmisao zajedničkih institucija i koliko jedan čovjek može da utiče na sistem.
"Vidjeli smo to na slučaju blokadu otvaranja graničnog prelaza u Gradišci, a vidimo i sada kada su u pitanju životu ljudi. BiH najviše urušavaju oni koji se navodno kunu u nju", rekao je Minić novinarima u Čelincu.
Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je u četvrtak da su sredstva od 800.000 KM za evakuaciju državljana BiH sa Bliskog istoka operativna i da je na ministru inostranih poslova Elemdinu Konakoviću da preduzme neophodne korake kako bi čarter letovi bili realizovani.
Amidžić: Očekujem da se početkom naredne sedmice realizuju čarter letovi za evakuaciju državljana BiH
"Mi smo završili dio posla koji se odnosi na obezbjeđivanje sredstava, a sada je na Ministarstvu inostranih poslova da taj let bude što prije u funkciji, odnosno da što prije imamo čarter let da bi ljudi koju su na tim prostorima mogli da se evakuišu i vrate u Republiku Srpsku, odnosno FBiH", izjavio je Amidžić.
