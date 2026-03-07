Minić: Odugovlačenje organizacije povratka građana pokazuje besmisao zajedničkih institucija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da odugovlačenje organizovanja čarter letova za evakuaciju državljana BiH sa Bliskog istoka pokazuje koliki je besmisao zajedničkih institucija i koliko jedan čovjek može da utiče na sistem.

"Vidjeli smo to na slučaju blokadu otvaranja graničnog prelaza u Gradišci, a vidimo i sada kada su u pitanju životu ljudi. BiH najviše urušavaju oni koji se navodno kunu u nju", rekao je Minić novinarima u Čelincu.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je u četvrtak da su sredstva od 800.000 KM za evakuaciju državljana BiH sa Bliskog istoka operativna i da je na ministru inostranih poslova Elemdinu Konakoviću da preduzme neophodne korake kako bi čarter letovi bili realizovani.

BiH Amidžić: Očekujem da se početkom naredne sedmice realizuju čarter letovi za evakuaciju državljana BiH

"Mi smo završili dio posla koji se odnosi na obezbjeđivanje sredstava, a sada je na Ministarstvu inostranih poslova da taj let bude što prije u funkciji, odnosno da što prije imamo čarter let da bi ljudi koju su na tim prostorima mogli da se evakuišu i vrate u Republiku Srpsku, odnosno FBiH", izjavio je Amidžić.