Novi problem za Partizan: Povrijeđen Dvejn Vašington

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington doživio je novu povredu, koja će ga odvojiti sa terena na određeni period.

"Košarkaš Partizana Duejn Vašington, doživio je povredu mišića u gornjem dijelu lista i biće u narednih nekoliko nedelja van tima.

Nakon što je tokom jučerašnjeg treninga prijavio bol, medicinski tim je uputio igrača na dodatne preglede. Pred Vašingtonom je period mirovanja, a poslije kontrole će biti potvrđen period do konačnog oporavka", stoji u saopštenju crno-bijelih.

Duejn Vašington van stroja zbog povrede lista.



Košarkaš Partizana Mozzart Bet Duejn Vašington, doživeo je povredu mišića u gornjem delu lista i biće u narednih nekoliko nedelja van tima.



Nakon što je tokom jučerašnjeg treninga prijavio bol, medicinski tim je uputio igrača na… pic.twitter.com/jFcdKYZrg3 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) March 7, 2026

Pred košarkašima Partizana je duel protiv Bosne u ABA ligi i Virtusa u Evroligi.

Vašington ove sezone u Evroligi prosječno bilježi 14,9 poena.