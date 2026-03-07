Novi problem za Partizan: Povrijeđen Dvejn Vašington

Autor:ATV
Košarkaš Partizana Dvejn Vašington doživio je novu povredu, koja će ga odvojiti sa terena na određeni period.
"Košarkaš Partizana Duejn Vašington, doživio je povredu mišića u gornjem dijelu lista i biće u narednih nekoliko nedelja van tima.
Nakon što je tokom jučerašnjeg treninga prijavio bol, medicinski tim je uputio igrača na dodatne preglede. Pred Vašingtonom je period mirovanja, a poslije kontrole će biti potvrđen period do konačnog oporavka", stoji u saopštenju crno-bijelih.
Pred košarkašima Partizana je duel protiv Bosne u ABA ligi i Virtusa u Evroligi.
Vašington ove sezone u Evroligi prosječno bilježi 14,9 poena.
