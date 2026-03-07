Logo
Pukla "petarda" u Banjaluci: Borac demolirao Široki Brijeg

ATV

ATV

07.03.2026

18:10

Komentari:

0
Дерби Борца и Сарајева у 23. колу Премијер лиге БиХ
Fudbaleri Borca deklasirali su u Banjaluci Široki Brijeg rezultatom 5:1 u 24. kolu Wwin lige BiH.

Poveo je Široki na samom startu meča, ali su crveno-plavi okrenuli do poluvremena. Početkom drugog dijela Borac dolazi do dva gola prednosti, a ni crveni karton Saničanina nije poremetio Banjalučane. Do kraja meča su postigli još dva gola i došli do 13 uzastopne pobjede na ekipom Širokog Brijega.

KRAJ: Borac-Široki Brijeg 5:1

90+1 5:1 Deket opet pogađa.

77' Matej Deket pogađa za 4:1. Sjevnula je kontra Borca, Savić je prošao po lijevoj strani i uposlio Deketa za novi pogodak Borca.

64' Siniša Saničanin je dobio crveni karton nakon neopreznog starta na sredini terena.

54' Opet Luka Juričić. Borac je poveo sa 3:1.

45' Nakon prvog dijela igre crveno-plavi vode sa 2:1.

39' Preokret crveno-plavih. Stefan Savić je doveo Borac u prednost.

28' Borac je izjednačio. Nakon kornera, Juričić je dobro reagovao u petercu i poravnao na 1:1.

21' Jojić šutira sa 20 metara, lopta ide malo pored gola Širokog Brijega.

6' Široki Brijeg dolazi u prednost nakon spektakularnog gola Mate Stanića. On je šutirao sa nekih 20 metara i savladao Jurkasa.

1' Počeo je meč u Banjaluci.

Borac ima 12 uzastopnih pobjeda protiv Širokog Brijega.

Poznati su i sastavi timova za ovaj meč.

BORAC: Jurkas, Jakšić, Paskval, Saničanin, Erera, Jojić, Grahovac, Savić, Hrelja, Hiroš, Juričić.

ŠIROKI BRIJEG: Josipović, Senić, Zlomislić, F. Matić, Bagarić, M. Stanić, Gagula, Marsinjo, Sobol, Stjepanović, Klepač.

Borac - Široki Brijeg

FK Borac

FK Široki Brijeg

