FS BiH odlučio: Ibrahim Hasanbegović izbačen iz fudbala, žestoko kažnjen i Eldin Baković

Ibrahim Hasanbegović, nekadašnji predsjednik Komiteta za sudije i suđenje Fudbalskog saveza BiH, koji je u junu prošle godine izabran za predsjednika FS Kantona Sarajevo, žestoko je kaznila Disciplinska komisija FSBiH.

Hasangbegović je isključen iz fudbala, dok je Eldin Baković, generalni sekretar Fudbalskog saveza Federacije BiH suspendovan ne dvije godine, objavio je FSBiH.

- Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, razmatrala je zahtjev za potvrđivanje disciplinskih sankcija izrečenih od disciplinskog organa nadležnog saveza Ibrahimu Hasanbegoviću i Eldinu Bakoviću.

Navedenim pravosnažnim odlukama disciplinskog organa nadležnog saveza Ibrahimu Hasanbegoviću, zbog težih i ponovljenih disciplinskih prekršaja iz člana 78, 79, 82. i 84. stav (3) i (4) Disciplinskog pravilnika FSBiH, izrečena je kazna isključenja iz fudbalske organizacije, uz novčanu kaznu u iznosu od 5.000 KM.

Eldinu Bakoviću je, za sticaj disciplinskih prekršaja iz člana 79. stav (1), člana 78. u vezi sa članovima 34. i 38, člana 82. stav (1) i člana 84. stav (3) Disciplinskog pravilnika FSBiH, izrečena jedinstvena kazna zabrane vršenja funkcije u trajanju od dvije godine, kao i novčana kazna u iznosu od 1.500 KM.

Razmatrajući predmetni zahtjev Disciplinska komisija FSBiH konstatovala je da se radi o težim disciplinskim prekršajima, te su izrečene disciplinske sankcije srazmjerne počinjenim disciplinskim prekršajima.

Disciplinska komisija FSBiH potvrdila je odluke kojima se Ibrahim Hasanbegović trajno isključuje iz fudbalske organizacije, a Eldinu Bakoviću se zabranjuje vršenje funkcije i rada u fudbalu na period od dvije godine - saopšteno je iz FSBiH.