Uhapšeni mladić i djevojka na Čukarici: Policija u "Pežou" pronašla drogu

Policija zaplijenila oko 50 kilograma marihuane i uhapsila dva lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, u saradnji sa Interventnom jedinicom 92, zaplijenili su oko 50 kilograma marihuane i uhapsili V. M. (1991) i N. M. (1993) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo "neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga".

Policija je na teritoriji Čukarice zaustavila vozilo marke „Pežo“ kojim je upravljao V. M. dok se N. M. nalazila na mjestu suvozača i pregledom vozila pronašla opojnu drogu marihuanu.

Takođe, pretresom stana V. M. pronađeno je oko 100 grama kokaina, kao i dvije vagice za precizno mjerenje.

Osumnjičenima će biti određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

