Nove "intervencije" - stare rane: Prijeti li opasnost od terorističkih napada?

Dok se geopolitičke tenzije rasplamsavaju, granice bi mogle da postanu usko grlo za hiljade ljudi u potrazi za spasom.

"Ako se rat nastavi u Iranu, sigurno će biti pokrenut veliki talas izbjeglica. Zamislite da ako 4-5 miliona Iranaca krene da bježi, pa gdje će da bježi? Bježe prema Evropi. Imam utisak da je tu malo strategija Zapada zaboravila da kada na neki narod padaju bombe da ne mora da znači da će se oni okrenuti protiv svog režima, nego da će biti mnogo veća homogenizacija tog naroda koji će svoj bijes i mržnju da usmjeri prema onima koji na njih bacaju bombe", kaže Žarko Rakić, spoljnopolitički komentator.

Ako do njega dođe, taj talas bi mogao svašta da izbaci na prostore koje zahvati. Teroristi uvijek koriste prilike da se u mutnim situacijama dočepaju određenih teritorija.

„Mi moramo biti spremni, u slučaju da dođe do toga, jer smo do sada pokazali kao BiH nesposobnost da zaštitimo svoje granice od nekontrolisanih ulazaka, to bi već sada bio alarm sa sve bezbjednosne službe i organe vlasti bezbjednosti i sve druge na nivou BiH da se izvrši detaljna analiza, da se naprave planovi kako spriječiti nekontrolisane ulaske i kako obezbijediti da ne dođu da se sa recimo realnim i regularnim izbjeglicama provuku i teroristi i oni koji imaju potpuno drugačije, zle i loše namjere", kaže Slobodan Župljanin, stručnjak za bezbjednost.

Ne može se isključiti ni mogućnost buđenja „uspavanih ćelija“.

„Nije isključiti, ali za sada ne postoje takve naznake da bi se takve stvari mogle događati, ali to ne znači da već sutra ujutru ne mogu da se dogode, da se dese. Zbog toga oprez i budnost moraju biti podignuti na maksimalno mogući nivo", kaže Župljanin.

Svijet i Evropa treba da razmisle o opasnostima koje donosi radikalni islam, kategoričan je američki general Majkl Flin.

"Pogotovo u našoj zemlji, u Americi, koriste se naša prava, pravo broj jedan je zaštita religijskih ideja i religije, ali to je politička filozofija koja ima svoj zakon i sistem upravljanja. Ja sam katolik i ne vidim da će katolici izaći iz svojih crkava i otići u neki kafić ili restoran i početi da pucaju po svima. To se ne dešava, tako da, ova bitka je globalna", kaže Flin.

Stručnjaci u Njemačkoj procjenjuju rizik spontanih pojedinačnih napada i aktivacije uspavanih ćelija relativno visokim. I američke vlasti upozoravaju na povećane prijetnje napadima „usamljenih vukova“ i aktivacijom uspavanih ćelija.