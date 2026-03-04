Logo
Bora Santana u fizičkom okršaju sa obezbjeđenjem! Pao na pod od udarca

Izvor:

Kurir

04.03.2026

20:18

Komentari:

0
Бора Сантана у физичком окршају са обезбјеђењем! Пао на под од ударца
Foto: Printscreen/TV Pink

Haos u rijalitiju Elita 9, ponovo je eskalirao u spavaćoj sobi, kada je verbalni sukob prerastao u ozbiljno koškanje i fizički obračun.

U centru drame našli su se Bora Santana, kao i Nerio Ružanji, Hana Duvnjak i Anastasija Brčić.

U jednom trenutku, nakon novih provokacija, Bora je nasrnuo na Nerija, zbog čega je intervenisalo obezbjeđenje.

Članovi obezbjeđenja ubrzo su ušli u spavaću sobu i izveli Boru, pokušavajući da zaustave dalje incidente. Ipak, ni tada se tenzija nije smirila. On je nastavio da nasrće i pokušava da se probije do suprotne strane, dok su članovi obezbjeđenja napravili živi zid kako bi spriječili novi fizički kontakt.

Tokom jednog od pokušaja da se probije, Santana se odbio od obezbjeđenja i pao na sto, nakon čega je optuživao pripadnike obezbjeđenja da su ga gurnuli i povrijedili. Nakon toga, izbačen je iz Bijele kuće, ali je i dalje vikao da ga tuku i tvrdio da je povrijeđen, te niko nije mogao da ga smiri.

Žestoka svađa Bore i Terze: "Bio si sa Milicom na afterima"

Podsjetimo, Bora Santana nedavno se sukobio sa Terzom tokom podjele budžeta. Njih dvojica su u cijelu svađu umješali i majku Terzinog djeteta, Milicu Veličković.

- Trebalo je da krenem od Sofije, a krenuću od Bore, kakav problem ti imaš sa mnom? Kome ćeš ti da otvaraš glavu kamenjem - naveo je Terza.

- Pa ako kreneš od mene - naveo je Bora.

- Ti si rekao da sam ja mangup koji je napravio dijete vašoj djevojci, to su vaši odnosi, nisam bio s vama na afterima, potvrdio si da si bio sa njom (Milicom Veličković) na afterima, da ste ti, Filip i Gastoz bili sa njom, svi su čuli da je ona "vaša djevojka", šta to znači - rekao je Terza i dodao:

- Ti si u prvoj sezoni si bio potrčko Mikija Đuričića - istakao je on.

- Ti si prvi put ispao posle dva mjeseca, poslije si ušao, napravio dijete - rekao je Santana.

- Ti si bio sa Macom Diskrecijom, koja se bavi znamo čime - naveo je Terza.

- Je l' neka tvoja djevojka bolja od Mace Diskrecije? Ma p**i mi k***c, ti si p****tina! Evo vidite šta radi jedan mali klošar - rekao je Bora.

- Tebe vode na svadbama da budeš cirkus mečka - dodao je Terza.

(Kurir)

Zadruga

