Amerika za prva 4 dana rata izgubila vojnu opremu vrijednu nepune 2 milijarde dolara

Za prva četiri dana vojnih operacija protiv Irana, koje su započele u subotu, Sjedinjene Američke Države izgubile su vojnu opremu u vrijednosti od gotovo dvije milijarde dolara, prema procjenama i podacima koje je prikupila agencija "Anadolu".

Najveći pojedinačni gubitak je američki radarski sistem za rano upozoravanje "AN/FPS-132" u vazduhoplovnoj bazi "Al Udeid" u Kataru, vrijedan čak 1,1 milijardu dolara. Sistam je pogođen u iranskom raketnom napadu u subotu, a Katar je potvrdio da je radar oštećen.

U nedjelju su u prijatleljskoj vatri oborena tri borbena aviona F-15E "Strajk Igl".Iako je svih šest članova posade preživjelo, trošak uništenih letjelica iznosi 282 miliona dolara.Tokom početnog napada u subotu, Iran je pogodio i sjedište Pete flote američke mornarice u Manami u Bahreinu, uništivši dva terminala za satelitsku komunikaciju "AN/GSC-52B" vrijedna oko 20 miliona dolara, kao i nekoliko većih zgrada. Ukupni gubici američke vojne imovine u regiji tako dostiži 1,9 milijarde dolara.

Snimci i fotografije koje je potvrdio i "Nju Jork Tajms" pokazuju da je Iran tokom subote i nedjelje više puta gađao vojni objekt na međunarodnom aerodromu "Erbil" u Iraku, gdje su stacionirane američke snage. Na snimcima se vide dim i plamen, a satelitske slike od nedjelje ujutro otkrile su da su četiri objekta u bazi oštećena ili uništena, dok su požari gorjeli i u ponedjeljak.Osim vojnih baza, na meti napada našla su se i američka diplomatska predstavništva u Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Američka ambasada u Rijadu pogođena je s dva drona.

