Trenerski podvig Ognjena Zarića: Altah postao hit austrijske Bundeslige

Kada smo prije dva ljeta predstavili Ognjena Zarića, tada najmlađeg trenera u istoriji švajcarske lige, malo ko je poznavao njegov rad. Stručnjak koji je rođen u Tesliću 1989. godine, sada je glavna priča u Austriji. Njegov Altah igra odlično, a priču donosi Andrej Knežević.

S početkom godine Ognjen Zarić otvorio je novu stranicu u svojoj trenerskoj karijeri, a pod njegovom komandom austrijski Altah postao je hit fudbalskog proljeća u tamošnjoj Bundesligi.

Ekipu koja se grčevito borila za opstanak, trener rodom iz Teslića, doveo je nadomak plasmana u plej of i društvo šest ekipa koje će se boriti za titulu i evropske vize, ali i do polufinala nacionalnog kupa.

Zarić za ATV kaže da je prezadovoljan do sada urađenim u Altahu.

Ognjen je trenerski zanat ispekao u Bazelu, a prvi samostalni posao bio mu je u Vinterturu.

Na stolu je prošle zime imao brojne ponude, ali se odlučio za onu Altaha, a potez je to koji se, kako kaže, pokazao kao pun pogodak.

Za nepuna dva mjeseca već se upisao u klupsku istoriju kao trener sa najboljim učinkom na početku mandata. Ipak, Zarić ne dopušta da ga ponese euforija i ponavlja da primarni cilj ostaje isti.

Za klupski fudbal u Austriji pun je hvale i kaže da je tamošnja Bundesliga puna kvaliteta i da svako svakog može da iznenadi.

U austrijskoj Bundesligi ostala je još jedna runda prije nego što se liga podijeli na po šest ekipa koje će u plej of i one koje će u plej aut.

Altah je na sedmoj poziciji sa bodom zaostatka za Rapidom, a za vikend gostuje Šturmu u Gracu.

Među šest najboljih tim Ognjena Zarića plasiraće se i sa remijem ukoliko Salcburg savlada Rapid u Beču.