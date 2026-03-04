Logo
Large banner

FIFA u problemu: Grad odbija da ugosti Svjetsko prvenstvo

Autor:

ATV

04.03.2026

14:12

Komentari:

0
Ђани Инфантино
Foto: Tanjug/AP Photo/Bruna Prado

Grad koji bi trebao ugostiti sedam utakmica na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine, uključujući susret grupe u kojoj je i Hrvatska, onaj između Engleske i Gane, zbog nedostatka novca planira odbiti ulogu domaćina.

Stadion Žilet u Foksborou, Masačusets, kapaciteta 65.000 mjesta, trebao bi biti domaćin pet utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva, jednog susreta šesnaestine finala te prvog četvrtfinala 9. jula ove godine.

Što se tiče samog stadiona, svi su uslovi zadovoljeni. Od otvaranja 2002. godine stadion tokom cijele godine ugošćuje različita događanja, uključujući utakmice NFL ekipe Nju Ingland Patriots, MLS kluba Nju Ingland Revolušn te brojne koncerte.

grčka saharski pijesak

Svijet

U Evropu stiže saharska prašina i donosi ove zdravstvene rizike

Međutim, čini se da će FIFA morati tražiti novi stadion koji će ugostiti te utakmice jer mali grad Foksborou prijeti blokadom utakmica ako neko ne pokrije troškove sigurnosti

Naime, lokalni upravni odbor odbio je odobriti dozvolu o korištenju gradskih javnih službi bez finansijske garancije te su članovi odbora izjavili da to nije odgovornost grada.

Foksborou je procijenio da će troškovi policije i javne bezbjednosti tokom turnira iznositi oko 7,8 miliona dolara, a da grad jednostavno nema toliko novaca za platiti ih unaprijed.

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

Banjalučanin uhapšen zbog krađe ”pežoa”

Raspodjela tog novca na 18.000 stanovnika imala bi ozbiljne posljedice po osnovne javne usluge. Grad smatra da bi taj trošak onemogućio da se adekvatno plaćaju bitne profesije, poput učitelja, policije i vatrogasaca.

Nadu polažu u vlasnika Nju Ingland Patriotsa, Roberta Krafta, da će pomoći u pokrivanju troškova. Procjenjuje se da Kraft lično vrijedi oko 13 milijardi dolara.

Новак Ђоковић

Tenis

Pojavile se tvrdnje: Novak Đoković se dvije godine bori s bolešću

Odbor do 17. marta mora izdati odgovarajuću dozvolu kako bi se osigurale bezbjednosne mjere za period Svjetsko prvenstva, no i dalje se ne zna ko će sve to platiti. Ako na to bude prisiljen grad, njegovi mještani, preduzetnici i lokalni privrednici planiraju u potpunosti blokirati odigravanje utakmica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Fifa

FIFA

svjetsko prvenstvo u fudbalu

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Fudbalska lopta

Fudbal

Grčki fudbal zavijen je u crno: Umrla legenda Panatinaikosa

5 h

0
Кристијано Роналдо

Fudbal

Ronaldo je ozbiljno povrijeđen: Saudijci opet o Kristijanu

7 h

0
Барса наговијестила чудо, Атлетико ипак у финалу

Fudbal

Barsa nagovijestila čudo, Atletiko ipak u finalu

17 h

0
Измјене у табору Србије – Пауновић звао два нова Орла

Fudbal

Izmjene u taboru Srbije – Paunović zvao dva nova Orla

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

46

Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

16

43

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

16

42

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

16

30

Mađarska pojačava bezbjednost: Orban rasporedio vojsku na 75 ključnih lokacija

16

23

m:tel uvodi pet novih kanala "Arena sporta"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner