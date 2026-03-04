FIFA u problemu: Grad odbija da ugosti Svjetsko prvenstvo

Grad koji bi trebao ugostiti sedam utakmica na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine, uključujući susret grupe u kojoj je i Hrvatska, onaj između Engleske i Gane, zbog nedostatka novca planira odbiti ulogu domaćina.

Stadion Žilet u Foksborou, Masačusets, kapaciteta 65.000 mjesta, trebao bi biti domaćin pet utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva, jednog susreta šesnaestine finala te prvog četvrtfinala 9. jula ove godine.

Što se tiče samog stadiona, svi su uslovi zadovoljeni. Od otvaranja 2002. godine stadion tokom cijele godine ugošćuje različita događanja, uključujući utakmice NFL ekipe Nju Ingland Patriots, MLS kluba Nju Ingland Revolušn te brojne koncerte.

Svijet U Evropu stiže saharska prašina i donosi ove zdravstvene rizike

Međutim, čini se da će FIFA morati tražiti novi stadion koji će ugostiti te utakmice jer mali grad Foksborou prijeti blokadom utakmica ako neko ne pokrije troškove sigurnosti

Naime, lokalni upravni odbor odbio je odobriti dozvolu o korištenju gradskih javnih službi bez finansijske garancije te su članovi odbora izjavili da to nije odgovornost grada.

Foksborou je procijenio da će troškovi policije i javne bezbjednosti tokom turnira iznositi oko 7,8 miliona dolara, a da grad jednostavno nema toliko novaca za platiti ih unaprijed.

Hronika Banjalučanin uhapšen zbog krađe ”pežoa”

Raspodjela tog novca na 18.000 stanovnika imala bi ozbiljne posljedice po osnovne javne usluge. Grad smatra da bi taj trošak onemogućio da se adekvatno plaćaju bitne profesije, poput učitelja, policije i vatrogasaca.

Nadu polažu u vlasnika Nju Ingland Patriotsa, Roberta Krafta, da će pomoći u pokrivanju troškova. Procjenjuje se da Kraft lično vrijedi oko 13 milijardi dolara.

Tenis Pojavile se tvrdnje: Novak Đoković se dvije godine bori s bolešću

Odbor do 17. marta mora izdati odgovarajuću dozvolu kako bi se osigurale bezbjednosne mjere za period Svjetsko prvenstva, no i dalje se ne zna ko će sve to platiti. Ako na to bude prisiljen grad, njegovi mještani, preduzetnici i lokalni privrednici planiraju u potpunosti blokirati odigravanje utakmica.