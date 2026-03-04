Hoće li NATO u rat zbog napada Irana na Tursku?

Turska je ranije saopštila da je NATO protivvazdušna odbrana uništila balističku raketu ispaljenu iz Irana dok je ulazila u turski vazdušni prostor. Nije bilo jasno kuda je raketa bila usmjerena, ali je portparol NATO-a rekao da transatlantski odbrambeni savez osuđuje iransko ciljanje Turske i da čvrsto stoji uz sve saveznike.

Prema osnivačkom ugovoru NATO-a, članice su obavezane klauzulom kolektivne odbrane, članom 5, koji napad na jednu članicu tretira kao napad na sve.

"Što se tiče pitanja sa Turskom, moraću da vam se javim sa tačnim informacijama o tome kako je presretanje izgledalo. Svjesni smo tog konkretnog incidenta. Ipak, nema naznaka da bi to pokrenulo bilo šta poput člana 5. Ne", rekao je Hegset.

(Telegraf)