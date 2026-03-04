Novac na računima će mnogima biti blokiran: Banke otkrile razlog

U Njemačkoj sve više ljudi se žali da im banke blokiraju račune nakon što dobiju veće uplate – posebno one koje dolaze sa kriptovaluta poput Bitkoina ili Ethereuma.

Zašto banke to rade?

Zabrinutost dolazi zbog strožih pravila protiv pranja novca koja su sada na snazi. Zakon prema kojem banke moraju nadzirati sumnjive transakcije i bankarski softver često označi velike uplate sa kriptovaluta kao “sumnjive”. To pokreće dodatne provjere, prijavu nadležnim organima i — ponekad — privremeno blokiranje računa.

Šta se dešava klijentima?

Ako nakon uplate novca sa kripto-mjenjačnice pokušate da koristite onlajn bankarstvo, može se desiti da vaše transakcije ne prođu.

Banka može privremeno zamrznuti pristup sredstvima, što znači da ne možete plaćati najamninu, kredite ili obaveze.

To se dešava jer banke ne smiju da upozore klijente da su poslali prijavu organima (zabranjeno je da “odaraju podatke” o istrazi).

Koja prava ima osoba čiji je račun blokiran?

Ako je blokada pretjerana ili nema stvarnu sumnju na pranje novca, klijent:

-može tražiti da bankarske provizije ili naknade za neuspješne transakcije budu refundirane.

-ima pravo na osnovni bankovni račun (tzv. Basiskonto) kako ne bi potpuno izgubio pristup novcu.

-čak i ako banka prekine saradnju, mora isplatiti preostali novac na računu.

Važno je: ljudi koji imaju ovakav problem treba da pažljivo zabilježe sve detalje blokade i pripreme dokaz o tome odakle im je novac (npr. potvrde sa kripto-mjenjačnice).

Još jedna stvar o kriptovalutama

Njemački finansijski regulator BaFin upozorava da kriptovalute nisu “sigurna” investicija — njihova vrijednost može jako brzo da raste i pada, i ne postoji klasično osiguranje depozita kao za obične bankovne račune.

Banke u Njemačkoj, zbog strožih pravila protiv pranja novca, mogu da privremeno blokiraju račun ako primjete velike ili neočekivane uplate, posebno sa kripto-platformi. To ne znači automatski da ste uradili nešto loše — ali može značiti dodatne provjere prije nego što dobijete pristup svom novcu, piše Feniks.