Logo
Large banner

Novac na računima će mnogima biti blokiran: Banke otkrile razlog

Autor:

ATV

04.03.2026

14:28

Komentari:

0
Банковна картица, Мастеркард
Foto: Pexels/ Photo by Pixabay

U Njemačkoj sve više ljudi se žali da im banke blokiraju račune nakon što dobiju veće uplate – posebno one koje dolaze sa kriptovaluta poput Bitkoina ili Ethereuma.

Zašto banke to rade?

Zabrinutost dolazi zbog strožih pravila protiv pranja novca koja su sada na snazi. Zakon prema kojem banke moraju nadzirati sumnjive transakcije i bankarski softver često označi velike uplate sa kriptovaluta kao “sumnjive”. To pokreće dodatne provjere, prijavu nadležnim organima i — ponekad — privremeno blokiranje računa.

elektrokrajina

Banja Luka

Elektrokrajina odgovorila na rijaliti Kresojevića i Drinića: Slijedi velika obnova

Šta se dešava klijentima?

Ako nakon uplate novca sa kripto-mjenjačnice pokušate da koristite onlajn bankarstvo, može se desiti da vaše transakcije ne prođu.

Banka može privremeno zamrznuti pristup sredstvima, što znači da ne možete plaćati najamninu, kredite ili obaveze.

To se dešava jer banke ne smiju da upozore klijente da su poslali prijavu organima (zabranjeno je da “odaraju podatke” o istrazi).

uio bih

BiH

UIO se oglasila o hapšenju njihovog službenika

Koja prava ima osoba čiji je račun blokiran?

Ako je blokada pretjerana ili nema stvarnu sumnju na pranje novca, klijent:

-može tražiti da bankarske provizije ili naknade za neuspješne transakcije budu refundirane.

-ima pravo na osnovni bankovni račun (tzv. Basiskonto) kako ne bi potpuno izgubio pristup novcu.

-čak i ako banka prekine saradnju, mora isplatiti preostali novac na računu.

Važno je: ljudi koji imaju ovakav problem treba da pažljivo zabilježe sve detalje blokade i pripreme dokaz o tome odakle im je novac (npr. potvrde sa kripto-mjenjačnice).

Još jedna stvar o kriptovalutama

Njemački finansijski regulator BaFin upozorava da kriptovalute nisu “sigurna” investicija — njihova vrijednost može jako brzo da raste i pada, i ne postoji klasično osiguranje depozita kao za obične bankovne račune.

Затвор

Region

Aco Đukanović u Spužu dijeli ćeliju sa dvojicom kavčana

Banke u Njemačkoj, zbog strožih pravila protiv pranja novca, mogu da privremeno blokiraju račun ako primjete velike ili neočekivane uplate, posebno sa kripto-platformi. To ne znači automatski da ste uradili nešto loše — ali može značiti dodatne provjere prije nego što dobijete pristup svom novcu, piše Feniks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

banke

kriptovalute

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ђани Инфантино

Fudbal

FIFA u problemu: Grad odbija da ugosti Svjetsko prvenstvo

2 h

0
Недјеља моде у Паризу, Милица Ного

Svijet

ATV na Nedjelji mode u Parizu: Pogledajte atmosferu prije početka revije

2 h

0
Бањалучанин ухапшен због крађе ”пежоа”

Hronika

Banjalučanin uhapšen zbog krađe ”pežoa”

2 h

0
У Европу стиже сахарска прашина и доноси ове здравствене ризике

Svijet

U Evropu stiže saharska prašina i donosi ove zdravstvene rizike

2 h

0

Više iz rubrike

Недјеља моде у Паризу, Милица Ного

Svijet

ATV na Nedjelji mode u Parizu: Pogledajte atmosferu prije početka revije

2 h

0
У Европу стиже сахарска прашина и доноси ове здравствене ризике

Svijet

U Evropu stiže saharska prašina i donosi ove zdravstvene rizike

2 h

0
Анкара протествовала због испаљивања ракете према Турској

Svijet

Ankara protestvovala zbog ispaljivanja rakete prema Turskoj

3 h

0
Балистичка ракета

Svijet

NATO oborio raketu Irana koja je išla prema Turskoj

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

54

Amidžić: Ministarstvo će obezbijediti sredstva za povratak naših građana

16

46

Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

16

43

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

16

42

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

16

30

Mađarska pojačava bezbjednost: Orban rasporedio vojsku na 75 ključnih lokacija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner