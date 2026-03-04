Logo
Large banner

Ankara protestvovala zbog ispaljivanja rakete prema Turskoj

Izvor:

SRNA

04.03.2026

13:50

Komentari:

0
Анкара протествовала због испаљивања ракете према Турској
Foto: pexels/ Engin Akyurt

Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan prenio je u telefonskom razgovoru protest iranskom ministru spoljnih poslova Abasu Aragčiju zbog ispaljivanja balističke rakete prema vazdušnom prostoru Turske, rekao je neimenovani turski diplomatski izvor.

Fidan je rekao Aragčiju da se moraju izbjeći svi koraci koji bi mogli dalje da prošire sukob.

илу-ракета-балистичка ракета

Svijet

NATO oborio raketu Irana koja je išla prema Turskoj

Tursko Ministarstvo odbrane ranije je objavilo da je protivvazdušna odbrana NATO-a uništila balističku raketu koja je letjela prema vazdušnom prostoru Turske, nakon što je preletjela Irak i Siriju.

U incidentu nije bilo žrtava, niti štete.

Podijeli:

Tagovi :

Turska

Ankara

Iran

raketa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Паре

Ekonomija

Kako dobiti 48.000 evra? Provjerite da li imate pravo na povrat novca

3 h

0
Тениски рекет

Tenis

Teniserka dobila jezivu poruku uoči meča

3 h

0
Препознавање лица, АНПР, Дронови: Велике промјене на границама у БиХ

Društvo

Prepoznavanje lica, ANPR, Dronovi: Velike promjene na granicama u BiH

3 h

0
Удес на брзом путу код Бањалуке

Hronika

Normalizovan saobraćaj prema Laktašima

3 h

0

Više iz rubrike

Балистичка ракета

Svijet

NATO oborio raketu Irana koja je išla prema Turskoj

3 h

0
Срушила се пјешачка стаза у Шпанији: Има мртвих, трага се за несталима

Svijet

Srušila se pješačka staza u Španiji: Ima mrtvih, traga se za nestalima

3 h

0
Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана

Svijet

Odgođena ceremonija oproštaja od Hamneija

4 h

0
Сударила се два борбена авиона

Svijet

Sudarila se dva borbena aviona

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

54

Amidžić: Ministarstvo će obezbijediti sredstva za povratak naših građana

16

46

Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

16

43

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

16

42

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

16

30

Mađarska pojačava bezbjednost: Orban rasporedio vojsku na 75 ključnih lokacija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner