Ankara protestvovala zbog ispaljivanja rakete prema Turskoj

04.03.2026
13:50
Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan prenio je u telefonskom razgovoru protest iranskom ministru spoljnih poslova Abasu Aragčiju zbog ispaljivanja balističke rakete prema vazdušnom prostoru Turske, rekao je neimenovani turski diplomatski izvor.
Fidan je rekao Aragčiju da se moraju izbjeći svi koraci koji bi mogli dalje da prošire sukob.
Tursko Ministarstvo odbrane ranije je objavilo da je protivvazdušna odbrana NATO-a uništila balističku raketu koja je letjela prema vazdušnom prostoru Turske, nakon što je preletjela Irak i Siriju.
U incidentu nije bilo žrtava, niti štete.
