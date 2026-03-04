Srušila se pješačka staza u Španiji: Ima mrtvih, traga se za nestalima

Pet osoba je poginulo, jedna je nestala, a jedna je teško povrijeđena kada se urušio pješački most na plaži El Bokal u Santanderu, u Španiji.

Nesreća se dogodila u utorak popodne, dok je sedam studenata prelazilo drvenu konstrukciju, a žrtve su pale u vodu i na kamenje ispod pješačkog mosta, prenosi portal Diario.

Kako se navodi, drvena konstrukcija mosta je popustila i slomila se iz nepoznatih razloga, a policajci koji su prvi stigli na mesto događaja obavješteni su da dvije osobe leže licem nadole u moru, 25 metara od obale i da se pet drugih vodi kao nestalo.

Zanimljivosti Koliko para staviti u kovertu za svadbu? Mnogi u strahu da ne ispadnu škrtice

U akciji pretrage učestvovao je veliki broj spasilaca i vatrogasaca iz Santandera i okolnih mjesta, kao i pripadnici policije. Zbog velikih talasa, akcija pretrage za nestalom osobom je otežana.

El Bokal je plaža koja se nalazi dalje od urbanog područja Santandera, a nesreća se dogodila na stazi koja vodi od svetionika Cabo Major do plaže La Maruka, na sjevernoj obali grada u Španiji.

Projekt izgradnje niza drvenih konstrukcija i pešačkih staza, započet prije više od deset godina, obustavljen je zbog negodovanja lokalnog stanovništva. Ipak, konstrukcije nisu uklonjene iako su u lošem stanju.