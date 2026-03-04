Orban: Formirana komisija za ispitivanje stanja "Družbe"

Mađarska je formirala komisiju za ispitivanje stanja naftovoda "Družba" i zahtijeva da joj predsjednik Vladimir Zelenski dozvoli da dođe u Ukrajinu, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Odlučili smo da formiramo komisiju za utvrđivanje činjenica. Njen zadatak je da procijeni na terenu stvarno stanje naftovoda `Družba`. Zahtijevamo da Zelenski dozvoli našim inspektorima da uđu u Ukrajinu i pregledaju naftovod", rekao je Orban u video-snimku objavljenom na "Iksu".

Orban je naveo da je vojska raspoređena na 75 lokacija da bi zaštitila ključnu energetsku infrastrukturu.

"Ono što se dogodilo sa `Sjevernim tokom` nikada ne smije da se dogodi ovdje", naglasio je mađarski premijer.