Logo
Large banner

Orban: Formirana komisija za ispitivanje stanja "Družbe"

Izvor:

SRNA

04.03.2026

12:26

Komentari:

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber)

Mađarska je formirala komisiju za ispitivanje stanja naftovoda "Družba" i zahtijeva da joj predsjednik Vladimir Zelenski dozvoli da dođe u Ukrajinu, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Odlučili smo da formiramo komisiju za utvrđivanje činjenica. Njen zadatak je da procijeni na terenu stvarno stanje naftovoda `Družba`. Zahtijevamo da Zelenski dozvoli našim inspektorima da uđu u Ukrajinu i pregledaju naftovod", rekao je Orban u video-snimku objavljenom na "Iksu".

Иран експлозије

Svijet

Izrael upozorava da će sljedeći vrhovni vođa Irana biti "meta za eliminaciju"

Orban je naveo da je vojska raspoređena na 75 lokacija da bi zaštitila ključnu energetsku infrastrukturu.

"Ono što se dogodilo sa `Sjevernim tokom` nikada ne smije da se dogodi ovdje", naglasio je mađarski premijer.

Podijeli:

Tagovi :

Viktor Orban

Družba

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Обезбијеђено више од 2,5 милиона КМ, сутра почиње исплата

Ekonomija

Obezbijeđeno više od 2,5 miliona KM, sutra počinje isplata

4 h

0
Експлозије у Дубајиу

Svijet

Izrael upozorava da će sljedeći vrhovni vođa Irana biti "meta za eliminaciju"

4 h

0
Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

Ljubav i seks

Pero naslijepo kupio Albanku za 3.000 evra: Kad su je doveli gorko se pokajao

4 h

0
Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

Scena

Mami uzdahe: Nives Celzijus pozirala u čipkastom donjem vešu

4 h

0

Više iz rubrike

Експлозије у Дубајиу

Svijet

Izrael upozorava da će sljedeći vrhovni vođa Irana biti "meta za eliminaciju"

4 h

0
Братислава прекида споразум са Кијевом о ванредним испорукама струје

Svijet

Bratislava prekida sporazum sa Kijevom o vanrednim isporukama struje

4 h

0
Човјеку метална шипка пробила тијело, љекари га ''крпили'' сатима

Svijet

Čovjeku metalna šipka probila tijelo, ljekari ga ''krpili'' satima

5 h

0
Кремљ: Украјина уцјењује Мађарску и Словачку преко нафтовода "Дружба"

Svijet

Kremlj: Ukrajina ucjenjuje Mađarsku i Slovačku preko naftovoda "Družba"

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

54

Amidžić: Ministarstvo će obezbijediti sredstva za povratak naših građana

16

46

Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

16

43

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

16

42

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

16

30

Mađarska pojačava bezbjednost: Orban rasporedio vojsku na 75 ključnih lokacija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner