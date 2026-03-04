Logo
Izrael upozorava da će sljedeći vrhovni vođa Irana biti "meta za eliminaciju"

ATV

04.03.2026

12:23

Експлозије у Дубајиу
Foto: Tanjug/AP

Izraelski ministar odbrane upozorio je u da će ko god bude izabran da zamijeni ubijenog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija biti smatran "metom za eliminaciju" ako nastavi politiku koja prijeti Izraelu, Sjedinjenim Državama i regionalnim saveznicima.

Ova izjava dolazi u trenutku kada iranska Skupština stručnjaka počinje da bira nasljednika nakon Hamneijeve smrti u izraelskom napadu na početku rata.

mlada vjencanje pixabay ilustracija

Ljubav i seks

Pero naslijepo kupio Albanku za 3.000 evra: Kad su je doveli gorko se pokajao

Izraelske snage su već ciljale lokacije povezane sa iranskom klerikalnom rukovodnom strukturom, što signalizira da je cilj kampanje ne samo na degradaciju vojnih kapaciteta već i na sprečavanje rekonstitucije režimskog rukovodstva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

