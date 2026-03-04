Izrael upozorava da će sljedeći vrhovni vođa Irana biti "meta za eliminaciju"

Autor:ATV
Izraelski ministar odbrane upozorio je u da će ko god bude izabran da zamijeni ubijenog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija biti smatran "metom za eliminaciju" ako nastavi politiku koja prijeti Izraelu, Sjedinjenim Državama i regionalnim saveznicima.
Ova izjava dolazi u trenutku kada iranska Skupština stručnjaka počinje da bira nasljednika nakon Hamneijeve smrti u izraelskom napadu na početku rata.
Izraelske snage su već ciljale lokacije povezane sa iranskom klerikalnom rukovodnom strukturom, što signalizira da je cilj kampanje ne samo na degradaciju vojnih kapaciteta već i na sprečavanje rekonstitucije režimskog rukovodstva.
