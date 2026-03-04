Sijarto: Prije će Kijev ostati bez novca nego Mađarska bez nafte

Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto izjavio je da se ne očekuje napredak u vezi sa blokadom naftovoda "Družba" prije aprilskih izbora u Mađarskoj.

Sijarto je ocijenio da će, ako trenutna vlast u Budimpešti ostane na položaju i nakon izbora, Ukrajina morati da postigne dogovor, jer će kako je naglasio, prije Kijev ostati bez novca nego Mađarska bez nafte, dok je istovremeno ukrajinski ministar energetike Denis Šmihalj saopštio da još nije doneta odluka o nastavku rada tog naftovoda ka Mađarskoj i Slovačkoj.

Sijarto je, kako prenosi MTI, rekao da ne očekuje pomake po pitanju obustave isporuka ruske nafte preko naftovoda "Družba" do održavanja parlamentarnih izbora, jer, kako je naveo, Ukrajina pokušava da utiče na njihov ishod zaustavljanjem transporta.

Prema njegovim riječima, ukrajinska kompanija koja upravlja naftovodom u više navrata je obavijestila mađarsku državnu naftnu kompaniju MOL da je naftovod u ispravnom stanju i da se čeka politička odluka za pokretanje transporta.

Hronika Muljao sa prodajom auta i ojadio budžet za 105.000 KM

"Situacija je jasna. Ako pobijedimo na izborima, što je vrlo vjerovatno, i nastavimo da vodimo zemlju, Ukrajinci će morati da sarađuju sa nama. Njihov novac će nestati prije nego naša nafta", istakao je Sijarto.

On je ocijenio da je rat danas "poslovni model" u Ukrajini, tvrdeći da je ta zemlja u posljednje četiri godine od Evropske unije (EU) dobila 193 milijarde evra, što je, kako tvrdi, više nego što bi njena ekonomija mogla da proizvede u mirnodopskim uslovima.

"Žive od sredstava koja dobijaju iz EU. Zato im je važan i ovaj zajam od 90 milijardi evra, jer im ponestaje novca. Ako bude jasno da će naredne četiri godine morati da sarađuju sa nama, odmah posle izbora moraće da postignu dogovor", rekao je Sijarto.

Sa druge strane, ukrajinski ministar energetike Denis Šmihal izjavio je da još nije donijeta odluka o vremenu nastavka rada naftovoda "Družba", kojim je ruska nafta transportovana u Mađarsku i Slovačku, prenosi Tasr.

On je naveo da ukrajinska energetska kompanija "Naftogaz" privodi kraju analizu havarije na postrojenju, nakon čega će navodno biti utvrđeni troškovi, rokovi i resursi potrebni za sanaciju i obnovu kontrole sistema.

Prema njegovim riječima, nezgoda na jednom od rezervoara izazvala je, značajna unutrašnja oštećenja naftovoda, koja nisu vidljiva sa površine.

Savjeti Neprospavane noći i česta buđenja: Kako pomoći bebi da razvije zdrav ritam spavanja

Ruska nafta ne protiče kroz naftovod "Družba" ka Mađarskoj i Slovačkoj od 27. januara.

Slovačka vlada je 18. februara proglasila vanrednu situaciju zbog nestašice nafte, a Robert Fico je rekao da je zatražio obustavu vanrednih isporuka električne energije Ukrajini, prenosi RT Balkan.