Šestoro djece se utopilo u jami

ATV

04.03.2026

11:17

Шесторо дјеце се утопило у јами
Šestoro djece, uključujući pet djevojčica, utopilo se dok se kupalo u velikoj jami punoj vode u okrugu Istočni Čamparan u indijskom Biharu, saopštila je policija u srijedu, 4. marta.

Incident se dogodio u utorak, 3. marta, naveče u selu Lohargava pod jurisdikcijom policijske stanice Kesariya.

Preminule žrtve bila su djeca uzrasta od sedam do dvanaest godina.

"Prema riječima seljana, kada je jedna od djevojčica ušla u jamu da se okupa, okliznula se i počela se daviti, a u pokušaju da je spasu, i ostale su skočile u vodu i utopile se", rekao je Rahul Kumar, policajac policijske stanice Kesarija.

"Zvaničnici okružne uprave stigli su na mjesto događaja, pronašli tijela i poslali ih na obdukciju", dodao je Kumar.

Indija

tragedija

utapanje

