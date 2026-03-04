Logo
Zaharova: Destabilizujuće izjave o jačanju nuklearnog potencijala

ATV

04.03.2026

Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Izjave iz Francuske o jačanju nuklearnog potencijala predstavljaju destabilizujući razvoj događaja, istakla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Izjave o namjeri Pariza da započne nekarantinske radove na jačanju svog nuklearnog arsenala su same po sebi izuzetno destabilizujući razvoj događaja i treba ih posmatrati u širem kontekstu",rekla je Zaharova.

Ona je navela da to predstavlja "neprijateljske korake koji se u potpunosti uklapaju u izrazito negativne trendove oblikovane u okviru aktivnosti zemalja NATO-a pod antiruskim parolama u vojno-nuklearnoj sferi".

"Osim toga, NATO jača i povećava svoj nuklearni potencijal, koji može da bude usmjeren protiv Rusije u potencijalnom sukobu", naglasila je Zaharova i ukazala da proširenje nuklearnih kapaciteta Alijanse zahtijeva pažnju i pažljivo razmatranje u Rusiji.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Zaštitićemo brodove u Hormuškom moreuzu

Zaharova je dodala da će potencijalni algoritmi za kontrolu nuklearnog naoružanja, koji bi u budućnosti mogli da budu razvijeni zajedno sa Rusijom, zahtijevati da se uzmu u obzir potencijali NATO saveza.

Francuski predsjednik Emanuel Makron saopštio je ranije da je naredio povećanje broja nuklearnih bojevih glava u francuskom arsenalu, dok ta zemlja usvaja novu nuklearnu doktrinu.

Marija Zaharova

Rusija

