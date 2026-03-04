Logo
Pokušali da odlete sa koferima punim kokaina, pa pali na aerodromu

ATV

04.03.2026

10:41

Покушали да одлете са коферима пуним кокаина, па пали на аеродрому
Foto: Pexels

Državljani Srbije stari 63 i 68 godina uhapšeni su juče na međunarodnom aerodromu u Punta Kani, u Dominikanskoj Republici, pošto je policija u njihovim koferima pronašla 75 pakovanja kokaina!

Kako prenose mediji, dvojica muškaraca čiji identitet još uvijek nije saopšten, planirala su da se ukrcaju na let za Cirih, odnosno da otputuju u Švajcarsku.

"Dvojica muškaraca srpske nacionalnosti uhapšena su na međunarodnom aerodromu Punta Kana, u provinciji La Altagrasija, kada su nameravali da otputuju u Švajcarsku sa 75 paketa kokaina", saopštila je u utorak Nacionalna direkcija za kontrolu droga (DNCD).

Мојтаба Хамнеи

Svijet

Drugi sin, šef paravojske: Ko je Mojtaba Hamnei, novi lider Irana

U saopštenju agencije se navodi da su agenti za borbu protiv narkotika, uz pomoć bezbjednosnih agencija na terminalu, pregledali prtljag dvojice državljana Srbije, pošto je na skeneru otkriven sumnjiv sadržaj u njihovim koferima.

"Po nalogu postupajućeg tužioca i u prisustvu dvojice stranaca, starosti 63 i 68 godina, koferi su otvoreni i pregledani i u njima je pronađeno 75 paketa kokaina. Odmah je otvorena istraga, kako bi se otkrio identitete osoba koje su umiješane u međunarodnu trgovinu drogom", navodi se u saopštenju.

Prema nezvaničnim informacijama koje prenose mediji, sumnja se da su dvojica državljana Srbije bila "mule", odnosno da su ih kriminalni klanovi angažovali za prenos droge.

Tokom hapšenja, zaplijenjena su i četiri mobilna telefona, lična dokumenta, novac i drugi dokazi.

Inače, Punta Kana je jedno od omiljenih luksuznih letovališta Srba na Karibima, prenosi Kurir.

šverc kokainom

hapšenje

