Vozač ambulantnih kola ubijao pacijente koje je prevozio?

ATV

04.03.2026

09:34

Возач амбулантних кола убијао пацијенте које је превозио?
Foto: Pixabay

Tužioci u sjevernom italijanskom gradu Forli istražuju vozača ambulantnih kola pod sumnjom da je ubio petoro starijih pacijenata.

Sve sumnjive smrti dogodile su se tokom ili ubrzo nakon što su pacijenti prevoženi vozilom kojim je upravljao 27-godišnji muškarac, rekli su advokati porodica žrtava za britanski list Guardian.

Istražni izvori su za državnu novinsku agenciju ANSA izjavili da vjeruju kako je muškarac, koji je radio za Italijanski Crveni krst, a koji je sada suspendovan, možda davao štetne supstance pacijentima tokom prevoza između bolnica i domova za stare u regionu Emilija-Romanja.

Vlasti takođe ispituju dodatne slučajeve, što izaziva zabrinutost da bi broj potencijalnih žrtava mogao porasti kako se istraga bude širila. Najnoviji slučaj koji se ispituje odnosi se na 85-godišnju ženu koja je preminula od srčanog zastoja u novembru 2025. godine.

Svi pacijenti doživjeli su srčani zastoj tokom transporta u ambulantnim kolima koja su saobraćala iz mjesta Forlimpopoli, u blizini Forlija. Jedan je preminuo tokom vožnje, dok su ostali umrli ubrzo nakon toga ili u danima koji su uslijedili.

Mjesecima nijedan od rođaka, od kojih je većina vjerovala da su njihovi najbliži bili teško bolesni, nije izrazio sumnju. Tek kada je porodica jedne od žrtava navodno zatražila obdukciju, pojavile su se sumnje.

"Važno je naglasiti da ovo nisu obična ambulantna vozila sa uključenim sirenama koja hitno prevoze pacijente u bolnicu", rekli su advokati Maks Starni i Masimo Mambeli, koji zastupaju porodicu pacijentkinje preminule u novembru.

Dodali su: "Ova vozila se uglavnom koriste za rutinski prevoz… na primjer, kada se pacijent iz doma za stare vodi u bolnicu na zakazani pregled. Zato su u vozilu samo dva vozača, bez medicinske sestre."

U slučaju kojim se bave Starni i Mambeli, starija žena je putovala iz doma za stare na fizikalnu terapiju kada je preminula u ambulantnim kolima, prenosi Telegraf.

Tužilaštvo je vozača stavilo pod istragu zbog sumnje na teško ubistvo, navodeći predumišljaj i upotrebu otrovnih supstanci ili drugih podmuklih sredstava. On nije uhapšen niti je zadržan u pritvoru.

Lokalni ogranak Italijanskog Crvenog krsta obaviješten je o istrazi prije četiri dana, nakon čega je vozač suspendovan sa dužnosti.

U saopštenju, organizacija je navela da je "u šoku nakon saznanja o izvještajima o umiješanosti jednog od naših operatera u ozbiljan krivični slučaj", izražavajući nadu da će istraga rasvijetliti, kako su naveli, tragičan događaj "u potpunosti stran misiji našeg udruženja u Italiji i širom svijeta, kao i radu 150.000 volontera koji svakodnevno pružaju pomoć onima kojima je potrebna".

Advokatica osumnjičenog, Glorija Pariđi, izjavila je za list Republika da njen klijent negira optužbe i da je "duboko potresen". Dodala je da je odmah stavio sebe na raspolaganje tužiocima.

"Govori se o starijim osobama koje su bile u terminalnoj fazi bolesti", rekla je Pariđi. "Samo jedna je preminula u ambulantnim kolima; ostali su umrli u danima koji su uslijedili, u jednom slučaju čak 13 dana nakon transporta. Svih petoro je tokom vožnje doživjelo respiratorne krize, ali je u svakom slučaju intervenisalo vozilo hitne medicinske pomoći."

