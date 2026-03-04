Logo
Proglašena tri dana žalosti zbog nesreće u kojoj su poginule majka i kćerka

Autor:

ATV

04.03.2026

10:42

Преминуле мајка и кћерка Едиса Каришик и Лејла Каришик
Foto: Društvene mreže

Cijela Sjenica je u suzama nakon što su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći nastradale majka Edisa Karišik (44) i kćerka Lejla Karišik (12), dok se sinu starom devet godina ljekari u Beogradu bore za život.

Povodom ove tragedije u Sjenici su proglašena tri dana žalosti.

Do teške saobraćajne nesreće u Sjenici došlo je kada je vozač “škode” izgubio kontrolu i izletio sa kolovoza na trotoar, na kom se u tom trenutku kretala majka sa dvoje d‌jece.

– Ovo je zaista prava tragedija, koja je pogodila svakog ne samo u Sjenici već i u čitavoj Srbiji. Nadamo se da će d‌ječak biti dobro. Zbog pogibije majke i kćerke u Sjenici će danas, sutra i prekosutra biti dani žalosti – potvrdio je za RINU zamjenik predsjednice opštine Sjenica Radiša Knežević, piše Blic.

Полиција Србија

Hronika

Uhapšen vozač iz Sjenice: Pokosio majku i dvoje djece na trotoaru

Vozač A.K. se odmah zaustavio na mjestu nesreće i priveden je u stanicu policije.

Poginula žena inače je bila zaposlena u Policijskoj upravi Novi Pazar i tokom svog rada bila je angažovana upravo na promociji spore i bezbedne vožnje, kako bi broj saobraćajnih nesreća bio smanjen na minimum.

