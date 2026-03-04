Preokret: Američke avione ipak nije oborila kuvajtska PVO

Tri američka aviona F-15E Strike Eagle iznad Kuvajta oborena su prijateljskom vatrom, a najnoviji detalji pokazuju da ih nije oborila kuvajtska PVO.

Kako izvještava "Vol Strit Žurnal", do rušenja je došlo nakon što je kuvajtski F/A-18 Hornet ispalio tri rakete u incidentu koji je rezultirao gubitkom aviona, ali preživljavanjem posada.

Prema navodima sajta, tri aviona F-15E američkog ratnog vazduhoplovstva oborena su iznad Kuvajta djelovanjem jednog lovca F/A-18 Hornet kuvajtske avijacije.

Iako se ranije spekulisalo da je za obaranje odgovoran zemaljski protivvazdušni sistem, do sada dostupne informacije ukazuju na seriju vazdušnih okršaja, što se uklapa i u tragove oštećenja na jednom od oborenih aviona. Istovremeno se naglašava da ovaj izvještaj trenutno nije moguće nezavisno potvrditi.

Tri izvora

Analiza "VSŽ" poziva se na tri izvora "upoznata s početnim izvještajima o incidentu". Navodi se da je u događaju učestvovao samo jedan Hornet, koji je lansirao tri rakete i oborio sva tri Strajk Igla, pri čemu su posade uspjele preživjeti.

Prema istom izvještaju, do "blu-on-blu" situacije došlo je u trenutku kada je više iranskih dronova prodiralo u kuvajtski vazdušni prostor, a udar jednog od njih u vojnu bazu rezultirao je pogibijom američkih državljana.

Kako je ranije detaljno razmatrano, mogućnost da se prijateljski taktički avioni zamijene za stvarnu prijetnju u složenom i brzo promjenjivom obračunu nije bez presedana.

Kako su piloti preživjeli

Slični slučajevi zabilježeni su i ranije, uključujući dva incidenta povezana s Kuvajtom.

Vazdušni aspekt ove priče posebno je zanimljiv jer bi mogao objasniti kako su posade uspjele preživjeti obaranja. Svjedoci su opisali kako je jedan F-15E pao u zemlju bez vertikalnih stabilizatora i s motorima u plamenu. Iako je riječ o teškom oštećenju, ono ne odgovara uobičajenoj slici udara većih raketa zemlja-vazduh, iako se ni ta mogućnost za sada ne isključuje.

Istovremeno, činjenica da su sva tri aviona oborena, a da su svi članovi posada preživjeli, navodi na zaključak da je moglo biti riječ o napadima iz zadnje polusfere uz upotrebu projektila manjeg eksplozivnog punjenja.

U tom slučaju, piloti F-15E ne bi imali upozorenje da su meta sve do trenutka detonacije rakete. Ipak, postoje i određene ograde, posebno u scenariju u kojem bi Hornet koristio svoj radar za pomoć pri zahvatu cilja projektilom Sajdvinder.

S obzirom na to da su kuvajtski Horneti već bili prisutni u vazdušnom prostoru i branili ga od dronova, čak ni eventualno ozračavanje radarskim snopom nije isključivo moralo ukazivati posadama da će situacija eskalirati u obaranje.