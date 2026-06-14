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Britanski marinci upali na ruski tanker, objavljen snimak

Autor:

ATV
14.06.2026 18:07

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Британски маринци упали на руски танкер, објављен снимак
Foto: X / Ministry of Defence UK

Britanski marinci danas su u ranim jutarnjim časovima u kanalu La Manš presreli i ukrcali se na tanker koji pripada ruskoj takozvanoj „floti iz sjene“.

Marincima su se u šestočasovnoj operaciji pridružili službenici Nacionalne agencije za kriminal (NCA) uz podršku Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF), a riječ je o prvoj takvoj akciji britanskih oružanih snaga.

Brod zadržan uz englesku obalu

Iz Ministarstva odbrane saopšteno je da će brod Smirtos biti zadržan pod nadzorom uz južnu obalu Engleske dok traje istraga. Na video-snimku koji je objavilo ministarstvo vide se naoružani vojnici kako se iz helikoptera spuštaju užetom na palubu, a drugi snimci prikazuju pretragu brodskih kabina i pregled dokumentacije.

Operacija se odvijala u međunarodnim vodama, više od 12 nautičkih milja od obale Ujedinjenog Kraljevstva, i bila je u potpunosti usklađena sa domaćim i međunarodnim pravom, naveli su iz ministarstva. Portparol je dodao da je presretanje rezultat višednevnog vojnog i političkog planiranja.

Šta je ruska „flota iz sjene“

Rusija koristi „flotu iz sjene“ kako bi zaobišla međunarodne sankcije nametnute njenom izvozu nafte. Ta flota, koja broji više od 700 plovila, prevozi oko 75 odsto sankcionisane ruske nafte i predstavlja ključnu finansijsku podršku Kremlju, pojašnjava Ministarstvo odbrane.

Britanija je do sada sankcionisala više od 500 plovila. Sankcije im zabranjuju ulazak u britanske luke, a britanskim kompanijama i pojedincima pružanje finansijskih, osiguravajućih ili brokerskih usluga brodovima koji prevoze rusku naftu.

Prema podacima stranice za praćenje pomorskog saobraćaja MarinTrafik, Smirtos plovi pod zastavom Kameruna i usidren je uz obalu Vejmuta. Svoje putovanje započeo je 5. juna iz ruske luke Ust-Luga, naftnog terminala u blizini Sankt Peterburga.

Brod je sankcionisan u julu 2025. godine i od tada je dva puta promijenio ime, iz Mirtos u Smirtos, kao i zastavu pod kojom plovi.

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Tagovi :

Rusija

zarobljeni tankeri

tanker

Velika Britanija

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