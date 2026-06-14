Bijela kuća: Tramp se neće bilateralno sastati sa Zelenskim na samitu G7

Iako će američki predsjednik Donald Tramp u utorak učestvovati na radnoj sjednici samita G7 s Volodimirom Zelenskim, neće održati poseban bilateralni sastanak sa ukrajinskim predsjednikom, potvrdio je visoki zvaničnik američke administracije.

Prema njegovim riječima, rusko napredovanje u Ukrajini "više-manje je zaustavljeno", piše Gardijan.

Bez bilateralnog sastanka na samitu G7

Samit G7 održava se u francuskom Evianu od 15. do 17. juna. Očekuje se da će Tramp na marginama samita održati bilateralne sastanke s francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, te s čelnicima Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Egipta i Indije. Visoki američki zvaničnik, koji je pod uslovom anonimnosti brifirao novinare o Trampovom putovanju, izjavio je kako je rusko napredovanje "više-manje zaustavljeno". "Želimo da se rat završi što je prije moguće", dodao je.

Ukrajinski udari na ruskom teritoriju

U međuvremenu, lokalni zvaničnici u južnoj ruskoj regiji Krasnodar izvijestili su u subotu da je u ukrajinskom napadu dronom jedna osoba poginula, a tri su povrijeđene. Guverner Krasnodara Veniamin Kondratjev rekao je da su fragmenti drona izazvali požar na pomorskom terminalu.

Glavni stožer Ukrajine nije komentarisao napad na Krasnodar, ali je potvrdio da su njegove snage tokom noći pogodile postrojenje za preradu i crpljenje nafte u ruskoj regiji Volgograd, kao i ciljeve na područjima pod ruskom okupacijom u ukrajinskim regijama Donjeck i Zaporižja.

Napadi su uslijedili nakon što je predsjednik Zelenski izjavio da su ukrajinske snage pogodile više infrastrukturnih lokacija duboko u Rusiji, uključujući vojnu tvornicu koja je, prema njegovim riječima, opskrbljivala komponente za ruske dronove i projektile.

Nuklearka Zaporižja ponovno na mreži

Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporižja ponovno je priključena na elektroenergetsku mrežu nakon popravaka obavljenih tokom lokalnog prekida vatre dogovorenog uz posredovanje Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA). Bio je to 19. put da je elektrana ostala bez vanjskog napajanja od početka rata.

Prekid je trajao gotovo tri dana, što ga čini jednim od najdužih do sad, a uslijedio je nakon što je u srijedu navečer u napadu na trafostanicu s druge strane rijeke Dnjepar prekinut rezervni dalekovod. Postrojenje se za to vrijeme moralo oslanjati na dizelske agregate za hitne slučajeve kako bi osiguralo hlađenje svojih šest ugašenih reaktora.

(Indeh.hr)