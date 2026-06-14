Važan dan za SAD i Iran: Zašto Tramp želi sporazum baš danas?

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u subotu da je potpisivanje sporazuma sa Iranom, kojim bi ponovo bio otvoren Hormuški moreuz, predviđeno za nedjelju. Međutim, iranski zvaničnici osporavaju taj vremenski okvir, naglašavajući da sporazum još nije finalizovan. Istovremeno, opisi uslova dogovora razlikuju se između američke i iranske strane.

Tramp: Sporazum je zid protiv nuklearnog oružja

Donald Tramp je u subotu objavio da će sporazum biti potpisan "sutra", što bi pokrenulo ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Svoj dogovor oštro je suprotstavio onome iz Obamine ere, opisujući ga kao "potpuno suprotan, ZID PROTIV NUKLEARNOG ORUŽJA".

Donald Tramp

"Zapravo, oni više ne žele nuklearno oružje, niti će ga imati, bilo kupovinom, razvojem ili bilo kojim drugim oblikom nabavke", napisao je Tramp.

Naglasio je da, za razliku od prethodne administracije, u okviru novog dogovora "nikakav novac neće promijeniti vlasnika". Najavio je i buduće korake, rekavši da će SAD "u odgovarajuće vrijeme, kada se sve smiri, ući i uzeti nuklearnu prašinu" koristeći bombardere B-2.

Uprkos optimističnoj poruci o budućoj saradnji, Tramp je uputio i upozorenje.

Donald Tramp

"Ako ne, imamo krajnju alternativu, za koju se nadamo da nikada više neće biti upotrijebljena", poručio je Tramp.

Iran odbacuje potpisivanje u nedjelju

Nedugo nakon Trampove objave, Iran je ponovo signalizirao da do potpisivanja u nedjelju neće doći. Korpus čuvara islamske revolucije kritikovao je Trampovo "neuobičajeno insistiranje" na tom datumu, navodeći da memorandum o razumijevanju "još nije finalizovan" i da "potpisivanja u nedjelju definitivno neće biti".

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Iranska Revolucionarna garda poručila je da vjeruje da Tramp želi da iskoristi svoj rođendan, 14. juna, kako bi potpisivanje pretvorio u "lični promotivni događaj".

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova takođe je pozvao na oprez kada je riječ o datumu, rekavši da potpisivanje "neće biti sutra", ali da se "ne može isključiti mogućnost da se to dogodi u narednim danima".

Detalji sporazuma i dalji koraci

Ako memorandum o razumijevanju bude potpisan, time će početi novi period od 60 dana pregovora o sprovođenju okvira i rješavanju preostalih spornih tačaka, rekao je jedan američki zvaničnik.

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Izvori su za Si-En-En (CNN) potvrdili da se planira elektronsko potpisivanje jer su lični susreti predstavljali logističke izazove i potencijalno mogli da ugroze proces.

Međutim, ključna pitanja ostaju otvorena. Iranski opisi uslova razlikuju se od detalja koje je objavila američka strana, uključujući budućnost teheranskog nuklearnog programa, regionalnih paravojnih grupa i zamrznutih iranskih sredstava.

Šta je sa uranijumom?

Si-En-En je juče objavio da je Iran posljednjih sedmica znatno otežao pristup svom skladištu uranijuma obogaćenog gotovo do nivoa potrebnog za izradu bombe. Prema tim navodima, Iran je namjerno urušio tunele i minirao ulaze, zbog čega je pristup zalihama od oko pola tone visoko obogaćenog uranijuma sada mnogo teži, opasniji i sporiji nego prije mjesec dana, kada je predsjednik SAD Donald Tramp javno naznačio mogućnost američke zapljene.

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Kako je već navedeno, Tramp je sinoć, nakon što su ove informacije dospjele u javnost, rekao da mu je plan da, "kada se sve smiri", uđe u Iran i uzme "nuklearnu prašinu". Nije ponudio dodatne detalje, osim što je rekao da to namjerava da učini pomoću "nevidljivih" bombardera B-2, koje je već koristio za napade na iranska nuklearna postrojenja.

Međunarodno posredovanje

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif, koji posreduje između dvije strane, izjavio je u subotu da su se SAD i Iran dogovorili o okviru za mirovni sporazum i da očekuje potpisivanje u naredna 24 časa.

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"Bliže smo mirovnom sporazumu nego ikad prije", poručio je Šarif.

U međuvremenu, britanski premijer Kir Starmer razgovarao je sa Trampom o naporima za okončanje sukoba, naglasivši važnost da "svaki dogovor donese trajan i održiv mir".

Katarski premijer je u odvojenom razgovoru sa pakistanskim kolegom izrazio podršku ulozi Islamabada u posredovanju.

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