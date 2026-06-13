Starmer podržao Trampa

Autor:ATV
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Britanski premijer Kir Starmer rekao je danas u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom da je Velika Britanija spremna da podrži sprovođenje mirovnog sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana, saopštio je Dauning strit.
Starmer je u razgovoru sa Trampom pozdravio dosadašnji napredak u pregovorima SAD i Irana.
Britanski premijer je istakao i da će London sarađivati sa međunarodnim partnerima kako bi se obezbijedio uspjeh mirovnog sporazuma, navodi se u saopštenju.
Ističe se da su se Starmer i Tramp saglasili da je potrebno obnavljanje slobodne plovidbe u Ormuskom moreuzu kako bi se ublažio uticaj na globalnu ekonomiju.
Tramp je danas u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social najavio da će sporazum između SAD i Irana biti potpisan sutra, kao i da će Ormuski moreuz odmah biti "otvoren za sve", piše Tanjug.
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