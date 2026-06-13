Tramp: Sporazum sa Iranom spriječava razvoj nuklearnog oružja i otvara Ormuski moreuz

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi novi sporazum između Vašingtona i Teherana trebalo da bude potpisan sutra i ocijenio da će tim dokumentom biti onemogućeno da Iran dođe do nuklearnog oružja, uz najavu da će nakon njegovog potpisivanja Ormuski moreuz biti otvoren za međunarodni saobraćaj.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Socijalna istina kritikovao nuklearni sporazum sa Iranom iz vremena administracije bivšeg američkog predsjednika Baraka Obame, poznat kao Zajednički sveobuhvatni plan akcije, navodeći da je taj dogovor predstavljao "lak i nesmetan put ka nuklearnom oružju".

Prema njegovim riječima, Iran bi, da je taj sporazum ostao na snazi, nuklearno oružje posjedovao još prije šest godina.

Tramp je istakao da je novi sporazum "potpuna suprotnost" prethodnom i da predstavlja "zid protiv nuklearnog oružja".

- Iran više ne želi nuklearno oružje, niti će ga imati, bilo kupovinom, razvojem ili na bilo koji drugi način - naveo je Tramp, prenosi Tanjug.

On je dodao da će odmah nakon potpisivanja sporazuma Ormuski moreuz biti otvoren za sve brodove i ocijenio da su odnosi njegove administracije sa Iranom "znatno drugačiji i bolji" od odnosa koje su sa Teheranom imale prethodne američke administracije.

Tramp je takođe naveo da, za razliku od perioda administracije Baraka Obame, u okviru novog sporazuma neće biti novčanih transfera između dvije zemlje.

Govoreći o iranskom nuklearnom programu, predsednik SAD je rekao da će, kada se situacija stabilizuje, Sjedinjene Američke Države preuzeti i uništiti preostali nuklearni materijal koji je, kako tvrdi, zakopan duboko ispod planina.

Prema njegovim riječima, taj materijal bi mogao da bude razblažen i uništen ili na teritoriji Irana ili u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tramp je izrazio očekivanje da će SAD i Iran u budućnosti razvijati dugoročnu saradnju, kao i da će proces sprovođenja sporazuma proteći brzo i bez teškoća.

Istovremeno je upozorio da Vašington raspolaže i "krajnjom alternativom" ukoliko diplomatski proces ne uspije, ne precizirajući na šta konkretno misli.

- Nadam se da ta alternativa nikada više neće morati da bude upotrijebljena - poručio je Tramp.