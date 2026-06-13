Granata pogodila tanker: Brod pod zastavom Hong Konga nastavio plovidbu

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Komercijalni tanker pogođen je nepoznatim projektilom u Omanskom zalivu, šest nautičkih milja istočno od obale Omana, saopštila je danas Organizacija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO).
U saopštenju se precizira da se incident dogodio u petak i da je projektil pogodio lijevu stranu pramca plovila, prenosi Rojters.
Prema prvim informacijama, niko od članova posade nije povrijeđen, a na tankeru nije zabilježena materijalna šteta koja bi mogla da izazove ekološku katastrofu.
Brod je poslije incidenta nastavio plovidbu ka svojoj sljedećoj odredišnoj luci.
Kako prenose svjetske agencije i pomorske bezbjednosne službe, riječ je o tankeru koji plovi pod zastavom Hong Konga, a napad se dogodio u zoni Ormuskog prolaza, gdje su posljednjih dana zabilježene pojačane tenzije.
Ormuski moreuz je ponovo zatvoren nakon američkog bombardovanja Irana u noći 11. juna. Bio je zatvoren za sve vrste plovila, uključujući tankere za naftu i trgovačke brodove.
Dan ranije, 12. juna, Centralna komanda SAD (CENTCOM) izvestila je da je Iran lansirao nekoliko dronova na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu. Dronove su presrele američke snage.
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