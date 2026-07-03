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Takmičar na konju ušao u studio: Haos u finalu Pinkovih zvezda

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 22:58

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Мушкарац на финале Пинкових Звезда дошао на коњу.
Foto: TV Pink/Screenshot

Ukupno 19 finalista večeras se bori za titulu pobjednika muzčkog takmičenja Pinkove zvezde.

Samo otvaranje finalne večeri obilježile su emotivne scene.

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Najmlađa finalistkinja dirnula je sve prisutne kada je izvela tužnu numeru, a njena interpretacija izazvala je snažne emocije u studiju i među članovima žirija.

Međutim, ubrzo nakon toga uslijedio je potpuni preokret i jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri. Takmičar Džan Imamović priredio je performans o kojem će se dugo pričati, pošto je u studio ujahao na konju, ostavljajući bez teksta i publiku i članove žirija.

Takav prizor do sada nije viđen na sceni Pinkovih zvezda, pa ne čudi što je njegov izlazak izazvao gromoglasan aplauz i lavinu reakcija. Publika u studiju, ali i gledaoci kraj malih TV ekrana, ostali su u šoku zbog nesvakidašnjeg nastupa kojim je Džan pomjerio granice kada je riječ o scenskom spektaklu.

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Ako je suditi po samom početku finalne večeri, gledaoce do kraja očekuju brojna iznenađenja, vrhunske interpretacije i neizvjesna borba za pobjedu.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Pinkove Zvezde

muzičko takmičenje

Konji

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