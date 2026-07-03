Takmičar na konju ušao u studio: Haos u finalu Pinkovih zvezda

Autor:ATV redakcija
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Ukupno 19 finalista večeras se bori za titulu pobjednika muzčkog takmičenja Pinkove zvezde.
Samo otvaranje finalne večeri obilježile su emotivne scene.
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Najmlađa finalistkinja dirnula je sve prisutne kada je izvela tužnu numeru, a njena interpretacija izazvala je snažne emocije u studiju i među članovima žirija.
Međutim, ubrzo nakon toga uslijedio je potpuni preokret i jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri. Takmičar Džan Imamović priredio je performans o kojem će se dugo pričati, pošto je u studio ujahao na konju, ostavljajući bez teksta i publiku i članove žirija.
Takav prizor do sada nije viđen na sceni Pinkovih zvezda, pa ne čudi što je njegov izlazak izazvao gromoglasan aplauz i lavinu reakcija. Publika u studiju, ali i gledaoci kraj malih TV ekrana, ostali su u šoku zbog nesvakidašnjeg nastupa kojim je Džan pomjerio granice kada je riječ o scenskom spektaklu.
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Ako je suditi po samom početku finalne večeri, gledaoce do kraja očekuju brojna iznenađenja, vrhunske interpretacije i neizvjesna borba za pobjedu.
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