Jedan Loto igrač će sanjati broj 14: Rezultati i izvučeni brojevi u 53. kolu

Autor:Stevan Lulić
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Izvučeni su brojevi u 53. kolo igre Loto koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije.
Dobitna kombinacija glasila je 32, 5, 8, 12, 29, 3 i 14.
Jedan igrač je nakon šest izvučenih brojeva imao priliku da osvoji glavnu premiju vrijednu milion i 300 hiljada maraka.
On je čekao broj 33, ali je bubanj izbacio broj 14.
On i još dva igrača osvojili su šestice vrijedne po više od 14 hiljada maraka.
Loto plus premija u ovom kolu bila je vrijedna 5.400.000 KM.
Kombinacija koja je u ovoj igri izvučena glasi - 24, 17, 28, 13, 34, 16 i 4.
Ni u ovoj igri nije bilo osvajača milionske premije.
Igra Džoker takođe nije imala dobitnika glavne premije.
Izvučeni Džoker broj u ovom kolu je - 959648.
Inače, fond glavne premije za Džoker bio je 70.000 KM.
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