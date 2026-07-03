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Jedan Loto igrač će sanjati broj 14: Rezultati i izvučeni brojevi u 53. kolu

Autor:

Stevan Lulić
03.07.2026 20:13

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Лото / Лутрија
Foto: ATV

Izvučeni su brojevi u 53. kolo igre Loto koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije.

Dobitna kombinacija glasila je 32, 5, 8, 12, 29, 3 i 14.

Jedan igrač je nakon šest izvučenih brojeva imao priliku da osvoji glavnu premiju vrijednu milion i 300 hiljada maraka.

On je čekao broj 33, ali je bubanj izbacio broj 14.

On i još dva igrača osvojili su šestice vrijedne po više od 14 hiljada maraka.

Loto plus

Loto plus premija u ovom kolu bila je vrijedna 5.400.000 KM.

Kombinacija koja je u ovoj igri izvučena glasi - 24, 17, 28, 13, 34, 16 i 4.

Ni u ovoj igri nije bilo osvajača milionske premije.

Džoker

Igra Džoker takođe nije imala dobitnika glavne premije.

Izvučeni Džoker broj u ovom kolu je - 959648.

Inače, fond glavne premije za Džoker bio je 70.000 KM.

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