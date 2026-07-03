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Uzgajivači šokirani: Cijena prasića na istorijskom minimumu, šta se dešava?

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 13:32

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Узгајивачи шокирани: Цијена прасића на историјском минимуму, шта се дешава?

Prasići u Srpskoj godinama unazad nisu bili jeftiniji. To poručuju iz Udruženja uzgajivača svinja Srpske, naglasivši da kilogram žive vage trenutno košta 4,5 KM.

Poručuju da je ovo nezapamćeno niska cijena, ali da njihovu robu, uprkos tome, praktično, niko ne traži.

Podsjetimo, samo prije 2 mjeseca, živa vaga prasića u Srpskoj se prodavala i po 10 KM. Dakle, preko duplo skuplje, nego što koštaju danas.

– Prasići nikada nisu bili ovako jeftini, ali potražnje nema. Inače, već je trebalo da krene interesovanje za njih, ali je ova godina, u tom pogledu, katastrofa – kaže za Srpskainfo predsjednik pomenutog udruženja Mišo Maljčić.

Ističe da je sve zakuvao pretjerani uvoz mesa u BiH koji, već dugo, farmerima zadaje ogromne probleme.

– Više niko neće domaće prase ili domaćeg tovljenika. Sve dolazi iz uvoza. Niko neće da kupi ni tovljenike, pa, onda, nikom ni prasad ne trebaju. Domaći farmeri su na rubu opstanka – upozorava Maljčić.

On poručuje da država mora da uvede zaštitne mjere, inače će, poručuje, i ono malo uzgajivača propasti.

Podsjetimo, prasići su najskuplji uoči Đurđevdana, a uoči ove slave kilogram je koštao i do 10 KM. Onda kreću da pojeftinjuju, a razlog je manja potražnja nakon slava u maju, što se svake godine direktno odražava na cijenu.

Ranijih godina, do poskupljenja je dolazilo već u julu, kada kreće sezona masovnijeg okupljanja ljudi, slavlja, svadbi, krštenja.

– Zasad, u ovom pogledu se ne dešava ništa novo. Vidjećemo kako će se situacija odvijati narednih dana – poručuje Maljčić.

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Tagovi :

svinje

Cijena prasića

prase

Republika Srpska

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