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Kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima?

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 11:41

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Сунце
Foto: pexels/Erkan Utu

U naredna tri dana u Republici Srpskoj očekuju nas svježa jutra sa dnevnim temperatura koje će prelaziti 30 stepeni Celzijusovih.

Svježe jutro očekuje nas u subotu sa najvišom dnevnom temperaturom od 35 stepen Celzijusa, na višim predjelima do 21 stepen. Moguć slab do umjeren vjetar, u Hercegovini moguća bura, navode iz RHMZ.

U nedjelju očekuje nas svježije jutro uz prolaznu oblačnost. Minimalna dnevna temperatura kretaće se od 11 do 16 stepeni Celzijusovih, dok će maksimalna dnevna iznositi od 34 stepeni.

Radna sedmice počinje pretežno sunčano i toplo, dok se u ostatku dana očekuju kiša i pljuskovi. Maksimalna dnevna temperatura ići će i od 34 stepena Celzijusa.

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Utorak takođe, sunčano, a tokom dana mogući kratkotrajni pljuskovi, maksimalna dnevna za utorak iznosiće 34 stepen.

Vremenske prilike donose i povoljniju situaciju za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, dok se oprez savjetuje mentalno nestabilnim bolesnicima. Takođe, mogu se javiti neraspoloženje i smanjene radne sposobnosti kod meteoropata.

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